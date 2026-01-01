1 जनवरी 2026,

गुरुवार

जयपुर

Panchayat Raj Elections : राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर नया अपडेट, आयोग ने कलक्टरों को भेजी गाइडलाइन

Panchayat Raj Elections : पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर नया अपडेट। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए सभी कलक्टरों से 25 फरवरी तक मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने को कहा है।

जयपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Jan 01, 2026

Rajasthan Panchayat elections New update state Election Commission has sent guidelines to District collectors

फाइल फोटो पत्रिका

Panchayat Raj Elections : राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर नया अपडेट। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए बुधवार को तेजी से कदम बढ़ा दिया। आयोग ने सभी कलक्टरों से 25 फरवरी तक मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने को कहा है। इससे फरवरी के बाद कभी भी चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी कलक्टरों को बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए गाइडलाइन भेजी है। इसमें पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची अपडेट करने के लिए तुरंत जुट जाने को कहा गया है।

25 फरवरी को होगा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन

राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूचियों का ड्राफ्ट 29 जनवरी को जारी होगा, 25 फरवरी को इनका अंतिम प्रकाशन होगा। पंचायत चुनाव के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति व जिला परिषद तीनों स्तर पर वार्डवार मतदाता सूची तैयार होगी।

14 हजार से ज्यादा हो जाएंगी नई ग्राम पंचायतें

प्रदेश में नई ग्राम पंचायतें बनने के बाद इनकी संख्या 14 हजार से ज्यादा हो गई है, जिनके चुनाव एक साथ होंगे। हालांकि अभी उन पंचायत समतियों और जिला परिषदों के ही चुनाव होंगे, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है।

एक बूथ पर तीन से चार वार्ड के वोट

राज्य निर्वाचन आयोग एक बूथ पर 1100 तक मतदाता के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के कंसेप्ट को अपनाएगा। पंचायत के एक वार्ड में औसतन 300 से 400 वोट होते हैं, ऐसे में एक बूथ पर एक से ज्यादा वार्ड के मत डाले जाएंगे।

थर्ड जेंडर अलग से लिखा जाएगा

राज्य निर्वाचन आयोग ने किन्नर-ट्रांसजेंडर और सेक्स चेंज करवाने वाले मतदाताओं को थर्ड जेंडर लिंग लिखवाने का विकल्प दिया है।

Published on:

01 Jan 2026 08:19 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Panchayat Raj Elections : राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर नया अपडेट, आयोग ने कलक्टरों को भेजी गाइडलाइन

