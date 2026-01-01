Panchayat Raj Elections : राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर नया अपडेट, आयोग ने कलक्टरों को भेजी गाइडलाइन

Panchayat Raj Elections : राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर नया अपडेट। राजस्थान निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के लिए बुधवार को तेजी से कदम बढ़ा दिया। आयोग ने सभी कलक्टरों से 25 फरवरी तक मतदाता सूचियों को अंतिम रूप देने को कहा है। इससे फरवरी के बाद कभी भी चुनाव कराने का रास्ता साफ हो गया।