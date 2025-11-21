Rajasthan : पूर्व निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता को 2 माह से नहीं मिली पेंशन, मामला मुख्य सचिव तक पहुंचा

Rajasthan : राजस्थान निर्वाचन आयोग (एसईसी) एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार कारण चुनाव नहीं, बल्कि पूर्व आयुक्त मधुकर गुप्ता की पेंशन से जुड़ा विवाद है। मधुकर गुप्ता इसी साल सितंबर में सेवानिवृत्त हुए और उन्हें दो महीने बाद भी पेंशन नहीं मिली है, जबकि नियमों में इसका स्पष्ट प्रावधान है।