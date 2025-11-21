Rajasthan : पूर्व निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता को 2 माह से नहीं मिली पेंशन, मामला मुख्य सचिव तक पहुंचा

पूर्व निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता। फाइल फोटो पत्रिका
Rajasthan : राजस्थान निर्वाचन आयोग (एसईसी) एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार कारण चुनाव नहीं, बल्कि पूर्व आयुक्त मधुकर गुप्ता की पेंशन से जुड़ा विवाद है। मधुकर गुप्ता इसी साल सितंबर में सेवानिवृत्त हुए और उन्हें दो महीने बाद भी पेंशन नहीं मिली है, जबकि नियमों में इसका स्पष्ट प्रावधान है।
यह मामला अब मुख्य सचिव वी श्रीनिवास तक पहुंच गया है। वहीं, आयोग मधुकर गुप्ता से पुराना ब्रीफकेस और लैपटॉप लौटाने की मांग कर रहा है, जबकि गुप्ता का कहना है कि सरकार ने पुरानी वस्तुएं ह्रास मूल्य पर देने का विकल्प दिया था।
इससे पहले भी आयोग में विवाद सामने आ चुके हैं, जैसे रामलुभाया के आवास भत्ते में बदलाव का मामला, जो अभी तक हाईकोर्ट में लंबित है। आयोग के कर्मचारियों के सेवानियम भी अब तक मंजूर नहीं हुए हैं, जिसका असर उन्हें भुगतना पड़ रहा है।
मधुकर गुप्ता 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। यह 30 सितंबर 2020 को सेवानिवृत हुए थे। सरकार ने मधुकर गुप्ता को राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर लगाया था।
