Rajasthan New Chief Secretary : राजस्थान के नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की प्राथमिकताएं और चुनौतियां क्या रहेंगी? जानिए

नए मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास के सामने अब राज्य में सख्त मॉनिटरिंग की चुनौती है।

1- स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स।

2- स्वास्थ्य व डिजिटल मिशन।

3- अवैध खनन पर नियंत्रण।

4- कानून-व्यवस्था में तकनीकी सुधार।

5- एक वर्ष का संभावित रोडमैप।

6- फाइल मूवमेंट टाइम आधा करने का लक्ष्य।

7- विभागीय परफॉर्मेंस इंडेक्स में सुधार।

8- बजट घोषणाओं की समयबद्ध मॉनिटरिंग।

9- रिफाइनरी, रामजल सेतु लिंक और जल परियोजनाओं को गति।

10- जिला योजनाओं में डिजिटल ट्रैकिंग को प्रभावी बनाना।