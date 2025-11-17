रेलवे का बड़ा अलर्ट, 10 ट्रेनों का संचालन होगा प्रभावित, इन स्टेशनों पर होगा ठहराव

Railway : रेलवे का बड़ा अलर्ट। उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल में दिल्ली शाहदरा-साहिबाबाद रेलखंड के बीच एक पुल पर तकनीकी कार्य के कारण 22 नवंबर से दो दिन का ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा। इस ब्लॉक के चलते उत्तर पश्चिम रेलवे जोन की दस ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा।