Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

राजस्थान के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसबर तक करवाना अनिवार्य

Rajasthan : राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। पेंशनर्स को सत्यापन के लिए चार विकल्प दिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 16, 2025

Rajasthan pensioners Big News 31 December annual physical verification is mandatory

फाइल फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को 31 दिसंबर तक सत्यापन करवाना अनिवार्य होगा। बूंदी जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने सभी पेंशनर्स का कैलेंडर वर्ष 2026 के लिए शत-प्रतिशत वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से करवाने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन की प्रक्रिया 1 नवंबर 2025 से शुरू हो चुकी है। यदि लाभार्थी इस अवधि तक अपना सत्यापन नहीं करवाते हैं, तो उनकी पेंशन रुक सकती है।

इस संबंध में जिला कलक्टर ने उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी, तहसीलदार और नगर परिषद, नगरपालिकाओं को ये आदेश जारी कर निर्देश दिए हैं कि कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों, सामाजिक संस्थाओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सत्यापन प्रक्रिया का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें।

चार सरल विकल्प

पेंशनर्स को सत्यापन के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से किसी एक माध्यम का उपयोग करना अनिवार्य है। इसके तहत लाभार्थी अपने आधार से जुड़े अंगुली की छाप (Finger Print) के माध्यम से ई-मित्र कियोस्क या ई-मित्र प्लस केंद्रों पर सत्यापन करवा सकते हैं। Rajasthan Social security Pension and Aadhar FaceRDÓ नामक एंड्रॉइड मोबाइल ऐप के माध्यम से लाभार्थी अपने चेहरे की पहचान (Face Recognition) के आधार पर भी सत्यापन कर सकते हैं।

नहीं तो स्वीकृतिकर्ता अधिकारी से करे संपर्क

यदि उपरोक्त दोनों प्रक्रियाओं से सत्यापन नहीं हो पाता है, तो पेंशनर संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/ विकास अधिकारी) से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारी द्वारा पेंशन पोर्टल पर सबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर सत्यापन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि तीनों विकल्पों से सत्यापन संभव न हो, तो पेंशनर को अपने दस्तावेज (पीपीओ, जनआधार आदि) के साथ संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।

अधिकारी दस्तावेजों की जांच के बाद अपने आधार से जुड़े मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से सत्यापन करेंगे। इस दौरान अधिकारी को यह घोषणा करनी होगी कि उन्होंने पेंशनर के दस्तावेजों की जांच कर ली है और वह उनके समक्ष उपस्थित हुआ है।

बुजुर्ग पेंशनर्स के लिए ये है सुविधा

जिला कलक्टर ने निर्देश दिए हैं कि जो पेंशनर्स अत्यधिक वृद्धावस्था या शारीरिक/मानसिक अक्षमता के कारण घर से बाहर नहीं जा सकते हैं, उनका सत्यापन एंड्रॉइड मोबाइल ऐप (Rajasthan Social security Pension and Aadhar FaceRD) के माध्यम से फेस रिकॉग्निशन से करवाना सुनिश्चित किया जाए। सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे 31 दिसंबर से पहले शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल करें, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी पेंशन से वंचित न रहें।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, अब नहीं लेनी होगी विभागीय एनओसी
भरतपुर
Rajasthan government employees get big relief now they will not have to take departmental NOC

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Nov 2025 01:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / राजस्थान के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसबर तक करवाना अनिवार्य

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: 3 दिन पहले जन्मी बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी, श्वानों ने जगह-जगह से नोंचा

Rajasthan Police
बूंदी

राजस्थानी गीतों पर दी मनमोहक प्रस्तुतियां, किया पुरस्कृत

राजस्थानी गीतों पर दी मनमोहक प्रस्तुतियां, किया पुरस्कृत
बूंदी

एक हजार शिक्षक लगे सर्वे में, स्कूलों में पढ़ाएगा कौन, शिक्षण कार्य से ज्यादा फील्ड में दे रहे ड्यूटी

एक हजार शिक्षक लगे सर्वे में, स्कूलों में पढ़ाएगा कौन, शिक्षण कार्य से ज्यादा फील्ड में दे रहे ड्यूटी
बूंदी

लाड़ो प्रोत्साहन योजना पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण में तंबाकू मुक्त विद्यालय का लिया संकल्प

लाड़ो प्रोत्साहन योजना पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण में तंबाकू मुक्त विद्यालय का लिया संकल्प
बूंदी

केशवरायपाटन पालिका की सम्पति होगी नीलाम

केशवरायपाटन पालिका की सम्पति होगी नीलाम
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.