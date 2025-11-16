राजस्थान के पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर, वार्षिक भौतिक सत्यापन 31 दिसबर तक करवाना अनिवार्य

यदि उपरोक्त दोनों प्रक्रियाओं से सत्यापन नहीं हो पाता है, तो पेंशनर संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी/ विकास अधिकारी) से संपर्क कर सकते हैं। अधिकारी द्वारा पेंशन पोर्टल पर सबंधित पेंशनर का पीपीओ नंबर दर्ज करने पर पेंशनर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के आधार पर सत्यापन किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि तीनों विकल्पों से सत्यापन संभव न हो, तो पेंशनर को अपने दस्तावेज (पीपीओ, जनआधार आदि) के साथ संबंधित स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।