अरावली एवं मनरेगा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च

पैदल मार्च की शुरुआत से पूर्व विधायक हरिमोहन शर्मा ने अरावली का पूजन किया। जिलाध्यक्ष महावीर ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई कि भाजपा सरकार ने जो अरावली पर्वत श्रृंखला को समाप्त करने की चेष्टा की है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। नवल सागर पार्क से नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। जहां गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनरेगा योजना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्धारा बंद करने के विरोध में शपथ ली। विधायक शर्मा ने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार के इरादों पर कामयाब नहीं होने देना है। मनरेगा का नाम बदलकर बंद करने की जो मंशा भारतीय जनता पार्टी कर रही है,वो गलत है। पैदल मार्च में पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामकरण मीणा, पार्षद टीकम जैन, पीसीसी सदस्य चर्मेश शर्मा, शहर अध्यक्ष शैलेश सोनी, प्रेमशंकर राठौर, महेश दाधीच, ओम तंबोली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे।