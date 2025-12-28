28 दिसंबर 2025,

रविवार

बूंदी

अरावली एवं मनरेगा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च

अरावली एवं मनरेगा के विरोध में शनिवार को पीसीसी के निर्देशानुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्धारा जिलाध्यक्ष महावीर मीणा की अगुवाई में शहर में पैदल मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया। पैदल मार्च शहर के मुख्य बाजारों से होता हुआ कलक्ट्रेट स्थित गांधी पार्क पहुंचा, जहां कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनरेगा के विरोध में शपथ ली।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Dec 28, 2025

अरावली एवं मनरेगा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च

बूंदी. कलक्ट्रेट स्थित गांधी उद्यान में विरोध जताते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता।

बूंदी. अरावली एवं मनरेगा के विरोध में शनिवार को पीसीसी के निर्देशानुसार कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्धारा जिलाध्यक्ष महावीर मीणा की अगुवाई में शहर में पैदल मार्च निकालते हुए प्रदर्शन किया। पैदल मार्च शहर के मुख्य बाजारों से होता हुआ कलक्ट्रेट स्थित गांधी पार्क पहुंचा, जहां कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनरेगा के विरोध में शपथ ली।

पैदल मार्च की शुरुआत से पूर्व विधायक हरिमोहन शर्मा ने अरावली का पूजन किया। जिलाध्यक्ष महावीर ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शपथ दिलाई कि भाजपा सरकार ने जो अरावली पर्वत श्रृंखला को समाप्त करने की चेष्टा की है उसको कामयाब नहीं होने देंगे। नवल सागर पार्क से नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलक्ट्रेट पहुंचे। जहां गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनरेगा योजना को भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्धारा बंद करने के विरोध में शपथ ली। विधायक शर्मा ने कहा कि सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार के इरादों पर कामयाब नहीं होने देना है। मनरेगा का नाम बदलकर बंद करने की जो मंशा भारतीय जनता पार्टी कर रही है,वो गलत है। पैदल मार्च में पीसीसी सदस्य सत्येश शर्मा, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष रामकरण मीणा, पार्षद टीकम जैन, पीसीसी सदस्य चर्मेश शर्मा, शहर अध्यक्ष शैलेश सोनी, प्रेमशंकर राठौर, महेश दाधीच, ओम तंबोली सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे।

रामधन चौराहे पर स्पीड ब्रेकर की मांग, आमजन परेशान
लाखेरी.शहर के रामधन चौराहा क्षेत्र के दुकानदारों ने नगर पालिका ईओ को ज्ञापन देकर ब्रेकर निर्माण, सडक़ मरम्मत एवं सुबह-शाम सडक़ पर पानी छिडक़ाव की मांग की है।ज्ञापन में बताया गया कि रामधन चौराहा होकर एसीसी फैक्ट्री के पत्थरों से भरे ट्रक तथा ईंट-भट्टों के ट्रैक्टर लगातार गुजरते हैं। इससे उडऩे वाली धूल-मिट्टी के कारण क्षेत्रवासियों को सांस, आंखों व अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं।

वहीं सडक़ों पर गड्ढे होने से ट्रकों व ट्रैक्टरों की तेज आवाज से ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। ज्ञापन में मांग की गई कि रामधन चौराहा पर तीनों ओर ब्रेकर का निर्माण कराया जाए, क्षतिग्रस्त सडक़ों की मरम्मत की जाए तथा धूल नियंत्रण के लिए नियमित रूप से सुबह-शाम सडक़ पर पानी का छिडक़ाव कराया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके। इस मौके पर प्रदीप कालू वर्मा, विष्णु श्रंगी अशोक जैन आजाद पठान ओम प्रकाश श्रृंगी मोनु विष्णु शर्मा, रमेशचंद नागर, सेवा नितृत, अध्यापक रमेश सोनी अक्षय तिवारी, मनीष सैनी, शिवराज, नंद किशोर, श्याम सैनी, राधेश्याम आदित्य नागर, भीमराज सैनी सहित अनेक वार्डवासी व दुकानदार मौजूद रहे।

Updated on:

28 Dec 2025 11:50 am

Published on:

28 Dec 2025 11:49 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / अरावली एवं मनरेगा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च

