Bundi : खाते में 29 करोड़ आते ही जिले के अन्नदाताओं के चेहरे खिले

गौरतलब है कि भारत सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने तथा कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की आर्थिक सहायता तीन समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जाती है, जिससे किसानों को कृषि कार्यों में सहूलियत मिलती है। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष रामेश्वर मीणा, बूंदी सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक के एमडी मुकेश मोहन गर्ग एवं जिलेभर के किसान मौजूद रहें। अतिथियों ने कहा कि यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान साबित हो रही हैं।