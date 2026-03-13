Bundi : अब नहीं जाना पड़ेगा जयपुर-कोटा, यहीं मिलेगा कैंसर मरीजों को उपचार

अब तक किमोथेरीपी कराने के लिए मरीजों को कोटा या जयपुर जाना पड़ता था। मरीजों की परेशानी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल वार्ड के पास डे केयर यूनिट शुरू किया है। फिलहाल कैंसर मरीजों के लिए कुछ दवाइयां आना शुरू हो गई है। डॉ. मोहम्मद शाहीद ने पहले दिन कैसर पीडि़त कई मरीजों को देखा ओर उनका कीमोथेरेपी कर इलाज किया। जरूरत पड़ने पर दवा भी दी। इस सुविधा के शुरू होने से अब मरीजों को दूर के शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उनका समय और पैसे की बचत होगी। इस यूनिट में विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहेंगे।