13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : अब नहीं जाना पड़ेगा जयपुर-कोटा, यहीं मिलेगा कैंसर मरीजों को उपचार

सामान्य चिकित्सालय में गुरुवार को कैंसर केयर यूनिट का शुभारंभ किया गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Mar 13, 2026

Bundi : अब नहीं जाना पड़ेगा जयपुर-कोटा, यहीं मिलेगा कैंसर मरीजों को उपचार

बूंदी. सामान्य चिकित्सालय में कैसर मरीजों का इलाज करते चिकित्सक।

बूंदी. सामान्य चिकित्सालय में गुरुवार को कैंसर केयर यूनिट का शुभारंभ किया गया है। कैंसर यूनिट के शुभांभर होने से अब कैंसर के मरीजों को किमोथेरैपी कराने के लिए जयपुर व कोटा नहीं जाना पड़ेगा। अब सामान्य चिकित्सालय में मरीजों को यह सुविधा मिल जाएगी। इस नई सुविधा से स्थानीय स्तर पर ही मरीजों को बेहतर कैंसर उपचार उपलब्ध होगा।

राजस्थान पत्रिका में 26 फरवरी के अंक में केन्द्र की घोषणा पर जिला अस्पताल में छह माह से ताला शीर्षक से खबर प्रकाशित की गई। इसके बाद चिकित्सालय प्रशासन हरकत में आया। अब इस यूनिट के माध्यम से कैंसर रोगियों के लिए कीमोथेरेपी और अन्य आवश्यक जांचें और उपचार उपलब्ध होगा।

अब तक किमोथेरीपी कराने के लिए मरीजों को कोटा या जयपुर जाना पड़ता था। मरीजों की परेशानी को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने मेडिकल वार्ड के पास डे केयर यूनिट शुरू किया है। फिलहाल कैंसर मरीजों के लिए कुछ दवाइयां आना शुरू हो गई है। डॉ. मोहम्मद शाहीद ने पहले दिन कैसर पीडि़त कई मरीजों को देखा ओर उनका कीमोथेरेपी कर इलाज किया। जरूरत पड़ने पर दवा भी दी। इस सुविधा के शुरू होने से अब मरीजों को दूर के शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे उनका समय और पैसे की बचत होगी। इस यूनिट में विशेषज्ञ चिकित्सक मौजूद रहेंगे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 06:19 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : अब नहीं जाना पड़ेगा जयपुर-कोटा, यहीं मिलेगा कैंसर मरीजों को उपचार

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पत्रिका के कोटा संस्करण के 41वें स्थापना दिवस पर आयोजन

ramsar site
बूंदी

40 साल का इंतजार, मरीज कोटा जाने को मजबूर

Bundi : जमीन और प्रस्ताव के बावजूद बडाखेड़ा को नहीं मिला सीएचसी का दर्जा
बूंदी

पुल निर्माण में सिर्फ डामरीकरण बाकी

Bundi : मेज नदी पर हाइलेवल ब्रिज बनेगा नई उम्मीद
बूंदी

Bundi : रसोई गैस की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई

Bundi : रसोई गैस की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई
बूंदी

Bundi News: खटाई में योजना, दो बार टेंडर के बाद भी नहीं मिले बस ऑपरेटर

roadways
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.