Bundi : खटाई में योजना, दो बार टेंडर के बाद भी नहीं मिले बस ऑपरेटर

बूंदी. जिले के ग्रामीण क्षेत्र से लोक परिवहन सेवा को जोडऩे की सरकार की मंशा पूरी नहीं होती दिख रही है। दो बार बस ऑपरेटर के लिए निकाले लाने वाले टेंडर में किसी ने अब तक रुचि तक नहीं दिखाई, जिसके चलते योजना खटाई में पड़ती नजर आ रही है। अब एक बार फिर विभाग मुख्यालय से प्राप्त निर्देशों के आधार पर तीसरी बार टेंडर प्रक्रिया जारी कर आवेदन मांगेगा। इस योजना से जिले की करीब 30 पंचायतों को लोक परिवहन से जोड़ा जाना प्रस्तावित था,लेकिन आवेदन में किसी ने श्रचि नहीं दिखाई। प्रदेश में आमजन को आवाजाही का साधन उपलब्ध कराने और ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोडने के लिए राज्य सरकार ने 2024-25 के बजट में लोक परिवहन सेवा शुरू करने की घोषणा की थी। इसके तहत राजस्थान पथ परिवहन निगम की ओर से मार्गों का सर्वे कराया गया। मुख्यालय स्तर से टेण्डर आमंत्रित किए गए, लेकिन इसमें किसी ने रुचि नहीं दिखाई। इसके पश्चात नियमों में कुछ शिथिलता प्रदान भी की गई।