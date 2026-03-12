Bundi: शॉर्ट सर्किट से कमरे में लगी आग,लाखों का सामान जला

जानकारी के अनुसार गेट नं-2 पर एक मकान में किराए से ललित मीणा रहता है। वो किसी जरूरी काम से बाजार गया हुआ था,घर पर पत्नी ओर बच्चा था,तभी अचानक शॉर्ट सर्किट से कमरे में चिंगारी उठी ओर आग लगने से धुंआ निकलने लगा। महिला अपने बच्चें के साथ बाहर भागी। कूलर ओर कपड़े में आग लगने से धुंआ तेज उठने लगा। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस के साथ दमकल को सूचना दी। धुंआ तेज उठने से पहले खिडक़ी तोड़ी गई फिर आग पर काबू पाया गया। आग लगने से कमरे में रखी किताबें और कपड़े जलने के साथ पचास हजार के आधे नोट जल गए। साथ ही कुछ जरुरी सामान नहीं मिले।