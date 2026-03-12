Bundi : दिन भर हंगामे के बाद रात को पुलिस पहरे में हुआ अंतिम संस्कार

11 बजे गुस्साए लोगों ने इंद्रगढ़ मेगा हाइवे पर महिला पुरुष ने बैठकर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की जानकारी मिलने पर पुलिस बल हाइवे पर पहुंचा और गुस्साएं लोगों से समझाइश कर जाम हटवाया। दिनभर शहर में पुलिस जवान तैनात रहे। इधर कोटा में मृतक युवक के पिता ने रात के समझौते के बाद भी शव लेने से इनकार कर दिया। और मृतक के पिता 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग करने के लिए परिजनों के साथ बुधवार शाम को वापस इंद्रगढ़ थाने पर धरना प्रदर्शन करना चाह रहे थे। दोपहर करीब 12 बजे मृतक के पिता कोटा से निजी वाहन से इंद्रगढ़ के लिए रवाना हुए, लेकिन पुलिस को मृतक के पिता के इंद्रगढ़ आने की जानकारी मिलने पर इंद्रगढ़ से पहले काला माल मोड पर नाकाबंदी कर इंद्रगढ़ आने से रोक कर वापस कोटा ले गए। बाद में बुधवार शाम को परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंपा। बुधवार शाम को शव का अंतिम संस्कार किया।