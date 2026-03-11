Bundi : दस साल से वीरान है नया बस स्टैण्ड

राजमार्ग से पकड़ रहे बस

कस्बे सहित क्षेत्र व बाहर से आवाजाही करने वाले सैकड़ों यात्रियों का बसस्टैंड इन दिनों राष्ट्रीय राजमार्ग 52 बेसखां स्थित कट ही बना हुआ है। जहां पर सुबह-शाम, दिन-रात यात्री खड़े रहकर बसों का इंतजार करते रहते हैं। सर्दी के मौसम में तो यात्री खड़े रहकर कुछ समय बसों का इंतजार कर लेते हैं, लेकिन गर्मी शुरू होने के साथ ही यहां पर महिला बच्चे व पुरुष काफी विचलित नजर आते हैं। कई बार बसें अंतराल में आने से दोपहर को यात्रियों को धूप में खड़ा रहना भी मुश्किल होता है। यहां पर छाया, पानी, बैठक की व्यवस्था नहीं है।