Rajasthan: बूंदी में पॉक्सो आरोपी की हिरासत में मौत, भड़की भीड़ ने थाने पर किया पथराव, पूरा थाना लाइन हाजिर

चिकित्सा प्रभारी डॉ. धर्मेंद्र गुप्ता के मुताबिक, जब युवक को अस्पताल लाया गया, तब उसके गले में निशान थे और हालत बहुत गंभीर थी। माली समाज जिलाध्यक्ष चौथमल सैनी ने कोटा अस्पताल में शव को देखने के बाद दावा किया कि मृतक के हाथ के पंजे पर सूजन थी और गले में फंदे के स्पष्ट निशान नहीं थे। उन्होंने इसे पिटाई से हुई मौत का मामला बताया है।