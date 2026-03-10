Bundi : चिकित्सालय में निजी लैब, दो दिन में आ रही है मरीजों की जांच रिपोर्ट

2 माह से बंद पड़ी बायोकेमेस्ट्री जांच मशीन

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लैब कक्ष में दो महीने से बायोकेमेस्ट्री मशीन बंद पड़ी हुई है। बायोकेमेस्ट्री मशीन में चिकित्सालय स्तर पर ही केमिकल खरीद किया जाता था। लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से यह मशीन बंद पड़ी होने से 2 महीने से सैकड़ों रोगियों की 13 जांचे नहीं हो पा रहे हैं। सूत्रों की माने तो यहां पर किडनी, लिवर, हार्ट, पीलिया सहित 13 जांच ठप्प पड़ी हुई है। इन जांचों को करवाने के लिए रोगियों को निजी लैबों में जाना पड़ रहा है। जिससे उन्हें काफी राशि खर्च करनी पड़ रही हैं। साथ में रोगियों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।