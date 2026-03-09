Gold-Silver Price Hike : सोने-चांदी की वजह से आयुर्वेदिक औषधियों हुईं महंगी, दंत चिकित्सक भी परेशान

शुभम के अनुसार स्वर्ण भस्म पहले 3400 रुपए की आती थी, अब यह बढ़कर 4140 से 4250 रुपए की मिल रही है। जबकि रजत भस्म पहले 660 रुपए की मिलती थी, जो अब बढ़कर 880 रुपए एवं हीरा भस्म 100 एमजी की पहले 1100 रुपए की मिल रही थी,जो अब 1400 रुपए की मिल रही है। इसके अलावा अन्य दवाएं जिनके भी दाम बढ़े है।