Bundi : प्रदेश में सबसे बड़ा होगा हमारा एयरपोर्ट, ए-321 श्रेणी के बड़े विमान भी उतर सकेंगे

बूंदी.कोटा. कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहां ए-320 और ए-321 श्रेणी के बड़े विमान भी आसानी से उतर सकेंगे। कैटवन श्रेणी की लाइटों की जगमगाहट के बीच यहां रन-वे पर अंधेरी रात में भी आसानी से बड़े यात्री विमान भी लेंडिंग कर सकेंगे। कोटा एयरपोर्ट को 440.646 हैक्टेयर के बड़े क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। 1088 एकड़ के साथ हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसमें एयर साइड और सिटी साइड का काम दो अलग-अलग कंपनियों की ओर से एक साथ किया जा रहा है। इससे एयरपोर्ट का काम दोगुनी तेजी से पूरा हो सकेगा।