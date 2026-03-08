8 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : प्रदेश में सबसे बड़ा होगा हमारा एयरपोर्ट, ए-321 श्रेणी के बड़े विमान भी उतर सकेंगे

.कोटा. कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहां ए-320 और ए-321 श्रेणी के बड़े विमान भी आसानी से उतर सकेंगे। कैटवन श्रेणी की लाइटों की जगमगाहट के बीच यहां रन-वे पर अंधेरी रात में भी आसानी से बड़े यात्री विमान भी लेंडिंग कर सकेंगे।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Mar 08, 2026

Bundi : प्रदेश में सबसे बड़ा होगा हमारा एयरपोर्ट, ए-321 श्रेणी के बड़े विमान भी उतर सकेंगे

कोटा-बूंदी के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर प्रस्तावित एप्रन।

बूंदी.कोटा. कोटा-बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। यहां ए-320 और ए-321 श्रेणी के बड़े विमान भी आसानी से उतर सकेंगे। कैटवन श्रेणी की लाइटों की जगमगाहट के बीच यहां रन-वे पर अंधेरी रात में भी आसानी से बड़े यात्री विमान भी लेंडिंग कर सकेंगे। कोटा एयरपोर्ट को 440.646 हैक्टेयर के बड़े क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। 1088 एकड़ के साथ हमारा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इसमें एयर साइड और सिटी साइड का काम दो अलग-अलग कंपनियों की ओर से एक साथ किया जा रहा है। इससे एयरपोर्ट का काम दोगुनी तेजी से पूरा हो सकेगा।

सात बड़े विमान खड़े हो सकेंगे
कोटा के नए एयरपोर्ट पर विशाल एप्रन (विमान पार्किंग का स्थान) बनाया जाएगा। इस एप्रन में तीन बड़े विमानों के साथ कुल सात बड़े विमान खड़े किए जा सकेंगे।

एयरपोर्ट पर बनेगी पेरेलल एयर स्ट्रिप
कोटा में नए एयरपोर्ट पर 3200 मीटर लंबी और 45 मीटर चौड़ी एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। इस एयर स्ट्रिप के समानान्तर एक और एयर स्ट्रिप बनाई जाएगी। इस एयर स्ट्रिप की लंबाई भी 3200 मीटर होगी, लेकिन चौड़ाई 23 मीटर होगी। एयरपोर्ट पर विमान उतरने के बाद उसे पेरेलल एयर स्ट्रिप पर लिया जाएगा। दोनों एयर स्ट्रिप के आसपास साढ़े सात मीटर चौड़े शोल्डर्स भी बनाए जाएंगे।

अत्याधुनिक आइएलएस, हाई फ्रीकवेंसी उपकरण
एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक आइएलएस (इंस्ट्रूमेंटल लैंङ्क्षडग सिस्टम) लगाया जाएगा। इसमें रनवे पर कैटवन श्रेणी की अत्यधिक रोशनी देने वाली लाइटें और कैट ऑपरेशन के लिए अत्याधुनिक एजीएल एंड विजुअल सहायक सिस्टम, हाई मास्ट लाइङ्क्षटग लगाई जाएगी। विमान की बेहतरीन लेंडिंग के लिए डीवीओआर के तहत हाई फ्रीकवेंसी उपकरण लगाए जाएंगे। एयरपोर्ट पर विमानों को खड़ा करने के लिए एप्रन, आधुनिक यात्री टर्मिनल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, ग्लाइड पाथ, लोकलाइजर, लिंक टैक्सी-वे, ग्रिड स्टेशन, पेयजल फिल्टरेशन प्लांट, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, जीएसई हेंडलिंग एरिया, आइसोलेशन बे, पैरीमीटर रोड, सीसीआर हॉल, सीएनएस सुविधाएं समेत अन्य आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

2000 वर्गमीटर की होगी टर्मिनल बिल्डिंग
एयरपोर्ट पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी। इसमें 2,000 वर्गमीटर में टर्मिलन बिङ्क्षल्डग (पैंसेजर बिल्डिंग), रेस्टोरेंट, यात्रियों के लिए 250 कारों व अन्य वाहनों की पार्किंग की सुविधा होगी। इसके तहत एक बार में 1000 यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मुहैया हो सकेंगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 Mar 2026 12:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : प्रदेश में सबसे बड़ा होगा हमारा एयरपोर्ट, ए-321 श्रेणी के बड़े विमान भी उतर सकेंगे

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : हवाई मार्ग से विकास के नए द्वार खुलेंगे, कोटा को आईटी का बड़ा हब बनाएंगे : बिरला

हवाई मार्ग से विकास के नए द्वार खुलेंगे, कोटा को आईटी का बड़ा हब बनाएंगे : बिरला
बूंदी

CA और RAS के एग्जाम क्लियर करने के बाद बूंदी के सौरभ ने UPSC में हासिल की 146वीं रैंक, रोज करते थे 15 घंटे पढ़ाई

Bundi Saurabh Success Story
बूंदी

Bundi : कार्यकर्ताओं को दिया शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण

Bundi : कार्यकर्ताओं को दिया शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण
बूंदी

Bundi : 1507 करोड़ की लागत से बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट,आज रखेंगे नींव

1507 करोड़ की लागत से बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट,आज रखेंगे नींव
बूंदी

Good News: राजस्थान को मिलेगी 6691.30 करोड़ रुपए की 3 बड़ी सौगात, इन 4 जिलों में पानी की किल्लत होगी दूर

Rajasthan Good News
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.