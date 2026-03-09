Bundi : कालदां में बाघों को फिर से बसाने के काम को गति मिलने की उम्मीद जगी

गुढ़ानाथावतान. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कालदां बफर जोन को बाघों के अनुकूल बनाने की दिशा में वन विभाग ने वैज्ञानिक पद्धति से काम शुरू कर दिया है। बूंदी शहर से भीमलत महादेव तक के करीब 300 वर्ग किलोमीटर के जंगलों में शाकाहारी व मांसाहारी वन्यजीवों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए वन विभाग ने इस क्षेत्र में पहली बार 200 ट्रेप कैमरे लगाकर निगरानी शुरू कर दी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की प्रशिक्षित टीम द्वारा टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक अरुण कुमार डी व फील्ड बायलॉजिस्ट नयन उपाध्याय की देखरेख में जंगल में हर दो किलोमीटर में दो-दो ट्रेप कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। गौरतलब है कि टाइगर रिजर्व के लिए सारा बजट कोर डीएफओ के पास आता है और कालदां बफर जोन टेरिटोरियल डीएफओ के पास होने से इसे बाघों के अनुकूल बनाने के काम शुरु नहीं हो पा रहे हैं। अब इस क्षेत्र में बाघिन के मूवमेंट से वन विभाग ने इस क्षेत्र को भी बाघों के अनुकूल विकसित करने की शुरुआत की है जो अच्छा कदम सिद्ध होगा।