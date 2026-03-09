9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : कालदां में बाघों को फिर से बसाने के काम को गति मिलने की उम्मीद जगी

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कालदां बफर जोन को बाघों के अनुकूल बनाने की दिशा में वन विभाग ने वैज्ञानिक पद्धति से काम शुरू कर दिया है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Mar 09, 2026

कालदां में बाघों को फिर से बसाने के काम को गति मिलने की उम्मीद जगी

गुढ़ानाथावतान. क्षेत्र के जंगल में कैमरे लगाते हुए कार्मिक।

गुढ़ानाथावतान. रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कालदां बफर जोन को बाघों के अनुकूल बनाने की दिशा में वन विभाग ने वैज्ञानिक पद्धति से काम शुरू कर दिया है। बूंदी शहर से भीमलत महादेव तक के करीब 300 वर्ग किलोमीटर के जंगलों में शाकाहारी व मांसाहारी वन्यजीवों की वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए वन विभाग ने इस क्षेत्र में पहली बार 200 ट्रेप कैमरे लगाकर निगरानी शुरू कर दी है। भारतीय वन्यजीव संस्थान की प्रशिक्षित टीम द्वारा टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक अरुण कुमार डी व फील्ड बायलॉजिस्ट नयन उपाध्याय की देखरेख में जंगल में हर दो किलोमीटर में दो-दो ट्रेप कैमरे लगाए गए हैं। कैमरे लगाने का काम लगभग पूरा हो गया है। गौरतलब है कि टाइगर रिजर्व के लिए सारा बजट कोर डीएफओ के पास आता है और कालदां बफर जोन टेरिटोरियल डीएफओ के पास होने से इसे बाघों के अनुकूल बनाने के काम शुरु नहीं हो पा रहे हैं। अब इस क्षेत्र में बाघिन के मूवमेंट से वन विभाग ने इस क्षेत्र को भी बाघों के अनुकूल विकसित करने की शुरुआत की है जो अच्छा कदम सिद्ध होगा।

ट्रेकिंग में वनकार्मिकों को हो रही परेशानी
वन्यजीव और बाघ एक्सपर्ट मानते हैं कि रामगढ़ जो बाघों का सदियों से कॉरिडोर रहा है उसे फिर से बहाल करने की आवश्यकता है। बूंदी में कालदां के जंगल उस कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जिसे नजर अंदाज किया जा रहा है। कालदां क्षेत्र में ट्रेकिंग रूट नहीं होने से बाघिन आरवीटी-8 की मॉनिट्रिंग में जुटे वनकर्मियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र में जुलिफ्लोरा उन्मूलन व नए ग्रासलैंड बनाने के काम भी शुरू नहीं हो पाए हैं।

आवाजाही बंद कर बढ़ाई चौकसी
बाघिन के इस इलाके में आने से जंगल में लोगों की आवाजाही बंद कर चौकसी बढ़ा दी है। वन विभाग ने कालदां माताजी, देवझर महादेव, दुर्वासा ऋषि महादेव, नारायणपुर, पारा का नाला आदि स्थानों पर श्रद्धालुओं के पैदल जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही बाघिन की नियमित मॉनिट्रिंग के लिए टीमें गठित कर 24 घंटे ट्रेकिंग की जा रही है।

आरवीटी-8 ने बनाया नया ठिकाना
जिले में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में कालदां के जंगल जैवविविधता के लिहाज से काफी समृद्ध व लोगों की पहुंच से दूर है। इस बियावान एवं सदाबहार जंगल को युवा बाघिन आरवीटी-8 ने अपना नया ठिकाना बना लिया है। बाघिन ने 5 माह से निरंतर इस क्षेत्र में विचरण कर रही है। इस क्षेत्र में देवझर महादेव से भीमलत महादेव तक के जंगल में दो दर्जन से अधिक प्राकृतिक जलस्रोत व पहाड़ी दर्रे हैं। इस क्षेत्र में सदियों से बाघों सहित सभी वन्यजीवों की भी उपस्थिति बनी हुई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 12:08 pm

Published on:

09 Mar 2026 12:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : कालदां में बाघों को फिर से बसाने के काम को गति मिलने की उम्मीद जगी

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : महिलाओं का सम्मान कर कानून और अधिकारों की दी जानकारी

महिलाओं का सम्मान कर कानून और अधिकारों की दी जानकारी
बूंदी

Bundi : प्रदेश में सबसे बड़ा होगा हमारा एयरपोर्ट, ए-321 श्रेणी के बड़े विमान भी उतर सकेंगे

Bundi : प्रदेश में सबसे बड़ा होगा हमारा एयरपोर्ट, ए-321 श्रेणी के बड़े विमान भी उतर सकेंगे
बूंदी

Bundi : हवाई मार्ग से विकास के नए द्वार खुलेंगे, कोटा को आईटी का बड़ा हब बनाएंगे : बिरला

हवाई मार्ग से विकास के नए द्वार खुलेंगे, कोटा को आईटी का बड़ा हब बनाएंगे : बिरला
बूंदी

CA और RAS के एग्जाम क्लियर करने के बाद बूंदी के सौरभ ने UPSC में हासिल की 146वीं रैंक, रोज करते थे 15 घंटे पढ़ाई

Bundi Saurabh Success Story
बूंदी

Bundi : कार्यकर्ताओं को दिया शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण

Bundi : कार्यकर्ताओं को दिया शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.