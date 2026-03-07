CA और RAS के एग्जाम क्लियर करने के बाद बूंदी के सौरभ ने UPSC में हासिल की 146वीं रैंक, रोज करते थे 15 घंटे पढ़ाई

सौरभ बीकॉम में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। उन्होंने सीए की परीक्षा भी पास की है। इससे पहले उनका चयन आरएएस में भी हो चुका था, लेकिन उन्होंने आइएएस बनने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए तैयारी जारी रखी। लगातार दो प्रयास में असफल रहने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और तीसरे प्रयास में सफलता हासिल कर ली।