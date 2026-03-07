Bundi : कार्यकर्ताओं को दिया शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण

हिण्डोली.विश्व हिन्दू परिषद का दो दिवसीय जिला अभ्यास वर्ग शुक्रवार को कस्बे में सम्पन्न हुआ। अभ्यास वर्ग में कार्यकर्ताओं को संगठन के कार्य, अनुशासन, आचार पद्धति तथा समाज में सेवा, सुरक्षा और संस्कार के भाव को सुदृढ़ करने के लिए शारीरिक एवं बौद्धिक प्रशिक्षण दिया गया।

अभ्यास वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रांत मंत्री कौशल गौड़ ने विश्व हिन्दू परिषद के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कार्यकर्ताओं को संगठन की कार्ययोजना के अनुसार कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि संगठन का कार्य समाज के हर ङ्क्षहदू घर तक पहुंचना चाहिए। इस अवसर पर संत चेतेश्वरानंद ने आशीर्वचन देकर कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया।