Bundi : हवाई मार्ग से विकास के नए द्वार खुलेंगे, कोटा को आईटी का बड़ा हब बनाएंगे : बिरला

कांग्रेस सरकार को कोसा

ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कांग्रेस सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रहार करते हुए कहा कि कोटा एयरपोर्ट और पेयजल परियोजनाएं क्षेत्र की पुरानी मांग थी। जिन्हें कांग्रेस सरकार ने 5 साल तक रोके रखा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासन में चार बार टेंडर हुए और 40 प्रतिशत तक ‘अबोव रेट’ आई थी, लेकिन भजनलाल सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के कारण इस बार टेंडर 9 से 15 प्रतिशत की वाजिब रेट पर हुए हैं। विधायक संदीप शर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कई रोड़े अटकाए, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष के ²ढ संकल्प से ही यह सपना साकार हुआ है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी, प्रभारी मंत्री गौतम दक, लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, बूंदी विधायक हरिमोहन शर्मा, पूर्व मंत्री प्रभूलाल सैनी, पूर्व विधायक अशोक डोगरा, चन्द्रकांता मेघवाल, भाजपा शहर अध्यक्ष राकेश जैन, देहात अध्यक्ष प्रेम गोचर, बूंदी जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा भी मंचासीन थे।