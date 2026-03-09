9 मार्च 2026,

सोमवार

बूंदी

Bundi : महिलाओं का सम्मान कर कानून और अधिकारों की दी जानकारी

अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिलेभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। साथ ही बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान कर उनका हौंसला बढ़ाया गया। वहीं रोडवेज में नि:शुल्क बस सेवा का महिलाओं ने लाभ उठाया।

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Mar 09, 2026

महिलाओं का सम्मान कर कानून और अधिकारों की दी जानकारी

बूंदी. महिला दिवस पर 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं का सम्मान करते हुए।

बूंदी. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जिलेभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। इस दौरान महिलाओं को उनके अधिकारों, कानूनों और सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। साथ ही बुजुर्ग महिलाओं का सम्मान कर उनका हौंसला बढ़ाया गया। वहीं रोडवेज में नि:शुल्क बस सेवा का महिलाओं ने लाभ उठाया। दिगंबर जैन महिला महासमिति की ओर से 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की 45 से अधिक महिलाओं का सम्मान किया गया।

मंचासीन अतिथियों में वरिष्ठ समाजसेवी इलायची रावंका, सरावगी समाज महिला अध्यक्ष चंद्रेश छाबड़ा, भारतीय जैन संगठना अध्यक्ष सुमन कासलीवाल, सकल महिला मंडल अध्यक्ष अनीता सेठिया, जेएसजी पूर्व अध्यक्ष निधि गंगवाल रही। कार्यक्रम की शुरूआत में महासमिति से जुड़ी अनीता बाकलीवाल, सुनीता गोधा, अंजना नोसंदा, रेणु बाकलीवाल, अनीता कोटिया ने अभिनंदन किया। द्रौपदी ईकाई द्वारा चित्र अनावरण किया गया।


सीता सती इकाई ने दीप प्रज्वलन किया। मंगलाचरण ममता पाटनी ग्रुप द्वारा किया गया। सुनीता हरसोरा, बबीता गंगवाल, सीमा ठग, पायल कोटिया, राजेश टोंगिया, शकुंतला बडज़ात्या, अनीता सबदरा व कनक पाटनी ने महिलाओं के उत्थान को लेकर कविता और उद्बोधन के माध्यम से अपने विचार रखें और महिलाओं की सुरक्षा व उनके अधिकारों के बारे में बताया। संचालन समिति महामंत्री अनीता हरसोरा ने किया। समिति अध्यक्ष निर्मला पाटनी ने सभी को आभार जताया।

महिलाओं के बीच खेला गया मैत्री मैच
जिला बैडङ्क्षमटन संघ के तत्वाधान में महिलाओ के बीच एकल-युगल बैडमिंटन मैत्री मैच खेला गया। इससे पूर्व सभी मातृ शक्ति का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। संघ के अध्यक्ष अजय नुवाल व बैडमिंटन खिलाड़ी आशु गुप्ता ने महिला खिलाडिय़ों कविता नुवाल, रानू खंडेलवाल, शिखा पंचोली, जयति गर्ग, अनीता जैन, दीपिका, कृष्णा गायत्री को सम्मानित किया गया। वहीं महिलाओं के करवाए एकल युगल मैत्री मैच में जयति गर्ग, शिखा पंचोली, कविता नुवाल, रानू खंडेलवाल, अनीता जैन व दीपिका ने बाजी मारी।

नि:शुल्क बस सेवा का उठाया लाभ
महिला दिवस के मौके पर महिलाओं ने नि:शुल्क बस सेवा का लाभ उठाया। इसके चलते बस स्टैँड में खासी चहल-पहल रही। महिलाओं के नि:शुल्क यात्रा के चलते पुरुष वर्ग को परेशानी उठानी पड़ी।

किया जागरूक
बसोली. रिंगडदी गांव में राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कार्यक्रम हुआ। गांव की महिलाओं ने उद्योगिनी संस्था के सहयोग से किए गए कार्यों के संबंध में अपने-अपने सुझाव साझा किया।इसके साथ ही संस्था की तरफ से महिलाओं को राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए जागरूक किया गया।

