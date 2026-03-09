Bundi : महिलाओं का सम्मान कर कानून और अधिकारों की दी जानकारी

महिलाओं के बीच खेला गया मैत्री मैच

जिला बैडङ्क्षमटन संघ के तत्वाधान में महिलाओ के बीच एकल-युगल बैडमिंटन मैत्री मैच खेला गया। इससे पूर्व सभी मातृ शक्ति का दुपट्टा पहनाकर अभिनंदन किया गया। संघ के अध्यक्ष अजय नुवाल व बैडमिंटन खिलाड़ी आशु गुप्ता ने महिला खिलाडिय़ों कविता नुवाल, रानू खंडेलवाल, शिखा पंचोली, जयति गर्ग, अनीता जैन, दीपिका, कृष्णा गायत्री को सम्मानित किया गया। वहीं महिलाओं के करवाए एकल युगल मैत्री मैच में जयति गर्ग, शिखा पंचोली, कविता नुवाल, रानू खंडेलवाल, अनीता जैन व दीपिका ने बाजी मारी।