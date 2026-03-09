9 मार्च 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

HPR-ID : राजस्थान में सभी चिकित्सा कर्मियों की होगी डिजिटल मैपिंग, एचपीआर आईडी बनेगी, जानें क्या होंगे फायदे

HPR-ID : राजस्थान के शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल की तर्ज पर अब चिकित्सा विभाग में भी स्वास्थ्यकर्मियों की डिजिटल मैपिंग शुरू कर दी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत एचपीआर आईडी बनेगी। सभी को 7 दिन में रजिस्ट्रेशन पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Mar 09, 2026

Rajasthan All medical personnel digitally mapped HPR ID will be created know benefits

फाइल फोटो पत्रिका

HPR-ID : राजस्थान शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल की तर्ज पर अब चिकित्सा विभाग में भी स्वास्थ्यकर्मियों की डिजिटल मैपिंग शुरू कर दी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर, नर्सिंगकर्मी और पैरामेडिकल स्टाॅफ का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) में पंजीकरण किया जा रहा है। इसके बाद प्रत्येक चिकित्साकर्मी की एचपीआर आईडी बनेगी। इसमें उसकी योग्यता, पदस्थापन, कार्यक्षेत्र और सेवा रिकॉर्ड की पूरी जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

केंद्र सरकार के इस डिजिटल सिस्टम से यह भी पता चल सकेगा कि राजस्थान में कौन-सा हेल्थ प्रोफेशनल कहां कार्यरत है और उसकी सेवाओं का उपयोग किस तरह किया जा रहा है। नेशनल हेल्थ मिशन के निदेशक ने इस संबंध में प्रदेश के सभी 50 जिलों के सीएमएचओ को निर्देश जारी कर पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करने को कहा है।

प्रदेश में 77 हजार से अधिक हेल्थ वर्कर

प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कुल 77,941 हेल्थ वर्कर कार्यरत हैं। इनमें से अब तक 49,362 का एचपीआर में पंजीकरण किया जा चुका है, जबकि 28,579 हेल्थ वर्करों का पंजीकरण शेष हैं। इनमें डॉक्टर, नर्सिंगकर्मी, फार्मासिस्ट और अन्य पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं।

प्रदेश के 11 जिले रेड जोन में

प्रदेश के 36 जिलों में 70 प्रतिशत से अधिक हेल्थ वर्करों का पंजीकरण पूरा हो चुका है, लेकिन 11 जिले अभी भी लक्ष्य से पीछे चल रहे हैं। जयपुर, उदयपुर, नागौर, झुंझुनूं, डीडवाना-कुचामन, भीलवाड़ा, कोटपुतली-बहरोड़, सीकर, अजमेर, हनुमानगढ़ और प्रतापगढ़ को फिलहाल रेड जोन में रखा गया है।

इसके अलावा कई जिलों में कुछ हेल्थ वर्करों का पंजीकरण लंबित है, जिनमें डूंगरपुर में 7, टोंक 7, बीकानेर 7, बाड़मेर 6, गंगानगर 6, सवाई माधोपुर 6 सहित अन्य जिलों में भी पेंडेंसी बनी हुई है। राज्यभर में अभी भी 412 डॉक्टरों का पंजीकरण नहीं हो पाया है, जिसको लेकर विभाग ने गंभीरता दिखाई है।

7 दिन में अपडेट करने के निर्देश

नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन निदेशक डॉ. अमित यादव ने सभी जिलों को निर्देश दिए हैं कि 7 दिन के भीतर सभी हेल्थ वर्करों का एचपीआर पंजीकरण कर एचपीआईडी अपडेट कराया जाए। साथ ही इसकी नियमित समीक्षा भी की जाएगी।

डिजिटल सिस्टम से मिलेंगे कई फायदे

1- हेल्थ प्रोफेशनल को राष्ट्रीय स्तर पर मान्य यूनिक आईडी मिलेगी।
2- टेलीमेडिसिन के माध्यम से डॉक्टर दूर-दराज के मरीजों को परामर्श दे सकेंगे।
3- चिकित्सा कर्मियों का डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा।
4- मरीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डॉक्टरों की जानकारी खोज सकेंगे।
5- लाइसेंस नवीनीकरण, एनओसी और अन्य दस्तावेजों की प्रक्रिया आसान होगी।
6- महामारी या आपात स्थिति में सरकार उपलब्ध स्वास्थ्यकर्मियों की सेवाओं का त्वरित उपयोग कर सकेगी।

ये भी पढ़ें

Rajasthan District : राजसमंद का टिकट मांगने पर रेलवे व रोडवेज क्यों देते हैं ‘कांकरोली’ का टिकट, क्या है माजरा?
राजसमंद
Rajsamand is most confusing district of Rajasthan Why do Railways and Roadways issue tickets to Kankroli what is matter

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Mar 2026 09:52 am

Published on:

09 Mar 2026 09:50 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / HPR-ID : राजस्थान में सभी चिकित्सा कर्मियों की होगी डिजिटल मैपिंग, एचपीआर आईडी बनेगी, जानें क्या होंगे फायदे

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

International Women’s Day : डूंगरपुर की शांता पटेल ने जैविक खेती से बदली क्षेत्र की तकदीर, इस सब्जी से कर रही लाखों की कमाई

International Women's Day Dungarpur Shanta Patel changed her destiny through organic farming American broccoli is earning millions
डूंगरपुर

Dungarpur Court : हेमन्त जोशी हत्याकांड में कोर्ट का बड़ा फैसला, मुख्य आरोपी को उम्रकैद, मृतक के बेटे को भी हुई सजा

Dungarpur Hemant Joshi murder case Court big decision main accused sentenced life imprisonment deceaseds son was stunned to hear sentence
डूंगरपुर

होली पर अनूठी परंपरा: राजस्थान में यहां श्रद्धालु दहकते अंगारों पर नंगे पांव चले, मांगी मन्नत

डूंगरपुर

Iran Israel War : इजरायल में हैं डूंगरपुर जिले के 300 लोग, सुरक्षा को लेकर परिजन चिंतित

Iran Israel War Dungarpur district 300 people in Israel family worried about their safety
डूंगरपुर

Dungarpur : खगोल प्रेमियों के लिए आज की शाम रहेगी बेहद खास, एक साथ दिखेगा छह ग्रहों का दुर्लभ मिलन

Rajasthan Astronomy lovers today evening very special A rare meeting of six planets will be seen together
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.