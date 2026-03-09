HPR-ID : राजस्थान में सभी चिकित्सा कर्मियों की होगी डिजिटल मैपिंग, एचपीआर आईडी बनेगी, जानें क्या होंगे फायदे

HPR-ID : राजस्थान शिक्षा विभाग के शाला दर्पण पोर्टल की तर्ज पर अब चिकित्सा विभाग में भी स्वास्थ्यकर्मियों की डिजिटल मैपिंग शुरू कर दी है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर, नर्सिंगकर्मी और पैरामेडिकल स्टाॅफ का हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) में पंजीकरण किया जा रहा है। इसके बाद प्रत्येक चिकित्साकर्मी की एचपीआर आईडी बनेगी। इसमें उसकी योग्यता, पदस्थापन, कार्यक्षेत्र और सेवा रिकॉर्ड की पूरी जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।