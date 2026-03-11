Dungarpur : डूंगरपुर मुख्य डाकघर को बम से उड़ाने की धमकी, मचा हड़कंप, जांच में जुटी साइबर सेल

जानकारी के अनुसार, डूंगरपुर मुख्य डाकघर की आधिकारिक मेल आईडी पर दोपहर में अजमेर स्थित रीजनल ऑफिस के जरिए एक सूचना प्राप्त हुई। इसमें एक संदिग्ध मेल का हवाला देते हुए कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। डाकघर अधिकारियों ने बिना देरी किए इसकी सूचना जिला पुलिस और प्रशासन को दी।