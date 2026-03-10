Bundi : रास्ता बंद, नहर का पानी खेतों में घुसा, किसान परेशान

लेकिन विभागीय उदासीनता के कारण पानी खेतों में ही फैल रहा है और रास्ता भी बाधित हो गया है। इस समस्या को लेकर गांव के किसानों भवानी सिंह, महावीर मीणा, ज्ञानचंद, लेखराज, नन्द किशोर धमैन्द, मोनू सहित अन्य किसानों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की है। किसानों का कहना है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उनकी सालभर की मेहनत और फसल दोनों पानी में बह सकती हैं। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि मौके का निरीक्षण कर बंद रास्ते को खुलवाया जाए और नहर के पानी की उचित निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि किसानों की फसल और आजीविका को बचाया जा सके।