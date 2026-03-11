Bundi : लंबित प्रकरणों का मौके पर हुआ समाधान

कापरेन. क्षेत्र के आजंदा गांव में विद्युत निगम द्वारा विशेष समाधान शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान उपभोक्ताओं की समस्याओं का मौके पर ही समाधान करते हुए बकाया वसूली, पीडीसी मामलों में कार्यवाही कर नए विद्युत कनेक्शन जारी किए गए। विद्युत निगम के सहायक अभियंता मोहम्मद शोयब ने बताया कि आयोजित समाधान शिविर में सोलह उपभोक्ताओं ने मौके पर ही एक लाख 31 हजार 7 सौ पचास रुपए की राशि जमा करवाई, जिससे 2 लाख 75 हजार रुपए के पुराने लंबित बकाया मामलों का निस्तारण किया गया। वहीं सत्ताईस डीसी-पीडीसी उपभोक्ताओं के करीब तीन लाख रुपए के बकाया मामलों में सख्ती बरतते हुए अवैध झूले, आंकड़े हटाकर केबल जब्त की गई। उपभोक्ताओं को बकाया राशि शीघ्र जमा कराने की कड़ी हिदायत दी गई और समझाइश की गई।