Bundi : केशव घाट पर चर्मण्यवती की महाआरती, दीपदान से जगमगाया तट

जयकारों के बीच महाआरती हुई

केशव घाट पर चर्मण्यवती मां के जयकारों के साथ पंडित ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई। पुजारी द्वारका लाल शर्मा, महेश शर्मा, लोकेश शर्मा, योगेश शर्मा, गोपाल शर्मा, श्रीकिशन शर्मा, मोहित शर्मा, कृपांशु पीयूश, नमन शर्मा, मोहित, पंडित रामकृष्ण, शिवम शास्त्री, ने मां चर्मण्यवती की महाआरती शुरू की। लोग मंत्रमुग्ध हो कर आरती में लीन हो गए। झालर की टंकार के साथ शंख ध्वनि करते हुए महोत्सव में शामिल अपार जनसमूह मां की भक्ति में खोए रहे। 5 बजे बाद केशव घाट को सजा कर पुजारियों ने घंटी ध्वनि के साथ आरती का दृश्य देखते बनता था।