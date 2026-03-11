11 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : केशव घाट पर चर्मण्यवती की महाआरती, दीपदान से जगमगाया तट

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी पर्व के तहत मंगलवार को धार्मिक नगरी में आयोजित कार्यक्रम में दीपदान के साथ महाआरती की गई।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Mar 11, 2026

Bundi : केशव घाट पर चर्मण्यवती की महाआरती, दीपदान से जगमगाया तट

केशवरायपाटन. चम्बल नदी के तट पर आरती करते अतिथि।

केशवरायपाटन. राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चंद्र कुलिश के जन्म शताब्दी पर्व के तहत मंगलवार को धार्मिक नगरी में आयोजित कार्यक्रम में दीपदान के साथ महाआरती की गई। वहीं आतिशबाजी देखने के लिए लोग उमड़ पड़े। केशव घाट को रंगोली से सजाया गया। समाजसेवी वासुदेव कहालिया की अध्यक्षता में आयोजित महोत्सव में अतिथि थाना प्रभारी दिनेश शर्मा, अध्यक्ष भारत विकास परिषद के दक्षिण पूर्व प्रांत दिनेश खुशाल, मुरारी लाल कहालिया थे।

इस अवसर पर चर्मण्यवती की महाआरती, दीपदान, आतिशबाजी को देखने के लिए शहर उमड़ पड़ा। शाम पांच बजे बाद से लोग आने शुरू हो गए। पत्रिका के चम्बल को संबल अभियान को आगे बढ़ाते हुए महिला पुरुषों, युवाओं व गणमान्य लोगों ने दूषित होती चर्मण्यवती को बचाने का संकल्प लिया।

लोगों ने भगवान केशव को साक्षी मान कर कहा कि चम्बल नदी में ना मैं गंदगी करुंगा ना किसी को करने दूंगा। इस दौरान भारत विकास परिषद अध्यक्ष डाक्टर कौशल गुप्ता, विजय ओझा, शशि शर्मा, ओम बिडला, पूर्व पार्षद हरजी केवट, प्रदीप बब्बर, मोहनलाल सुमन, राम बंसल, गिरिराज पोकरा, सूर्य प्रकाश बागला, महेश बंसल ने अतिथियों का स्वागत किया।

जयकारों के बीच महाआरती हुई
केशव घाट पर चर्मण्यवती मां के जयकारों के साथ पंडित ने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना करवाई। पुजारी द्वारका लाल शर्मा, महेश शर्मा, लोकेश शर्मा, योगेश शर्मा, गोपाल शर्मा, श्रीकिशन शर्मा, मोहित शर्मा, कृपांशु पीयूश, नमन शर्मा, मोहित, पंडित रामकृष्ण, शिवम शास्त्री, ने मां चर्मण्यवती की महाआरती शुरू की। लोग मंत्रमुग्ध हो कर आरती में लीन हो गए। झालर की टंकार के साथ शंख ध्वनि करते हुए महोत्सव में शामिल अपार जनसमूह मां की भक्ति में खोए रहे। 5 बजे बाद केशव घाट को सजा कर पुजारियों ने घंटी ध्वनि के साथ आरती का दृश्य देखते बनता था।

भजनों की स्वर लहरी गूंजी
चर्मण्यवती पर महिला समूह ने भजन कीर्तन किया। ढोल मंजीरे के साथ गणेश वंदना कर केशव की स्तुति करते हुए मनमोहक भजन कीर्तन किया। संकीर्तन महिला मंडल केशव मंदिर की महिला मंडल में यह महिलाएं गरिमा निरखी, कैलाश गुप्ता, संगीता गुप्ता, संगीता शर्मा, रेखा कहालिया चंदा कहालिया, शांतिदेवी कहालिया, निर्मला धुप्पड़, मनीषा शर्मा, ममता शर्मा, रेणु शर्मा, पूनम शर्मा, तनीषा शर्मा शामिल हुई। महोत्सव के अवसर पर चर्मण्यवती में दीपदान का देख कर लोग हर्षित हो उठे।

आतिशबाजी देखने उमड़े लोग
श्रद्धेय कुलिश जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर निजी स्कूल के सहयोग से आतिशबाजी की गई। आतिशबाजी आकाश में गुंजायमान हो गया। रंग बिरंगी रोशनी के साथ यानी धमाल होती चमचमाती आतिशबाजी का एक अलग ही कार्यक्रम देख को मिला।संचालन जगदीश शर्मा ने की। नाव व्यवस्था केवट हरजी ने की। कार्यक्रम में श्रीमद् भागवत ज्ञान संस्कार समिति के अध्यक्ष राजकुमार कहालिया के नेतृत्व में टीम का सहयोग रहा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

11 Mar 2026 05:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : केशव घाट पर चर्मण्यवती की महाआरती, दीपदान से जगमगाया तट

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

समाधान शिविर आयोजित

Bundi : लंबित प्रकरणों का मौके पर हुआ समाधान
बूंदी

चिलचिलाती धूप में खड़े रहकर यात्री कर रहे बसों का इंतजार

Bundi : दस साल से वीरान है नया बस स्टैण्ड
बूंदी

ग्रामीण परेशान

Bundi : राजमार्ग पर 20 दिन से रोड लाइट बंद, दुर्घटना का भय
बूंदी

Bundi : वार्ता के बाद किसानों ने एक माह के लिए धरना स्थगित

Bundi : वार्ता के बाद किसानों ने एक माह के लिए धरना स्थगित
बूंदी

Rajasthan: बूंदी में पॉक्सो आरोपी की हिरासत में मौत, भड़की भीड़ ने थाने पर किया पथराव, पूरा थाना लाइन हाजिर

Rajasthan Bundi POCSO Accused Dies in Custody Angry Mob Pelts Stones at Police Station Staff Line-Attached
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.