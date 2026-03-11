Bundi : वार्ता के बाद किसानों ने एक माह के लिए धरना स्थगित

धरने का नेतृत्व कर रहे किसान महापंचायत के जिला महामंत्री कजोड़मल नागर ने बताया कि प्रशासन की ओर से उपखण्ड अधिकारी भागचंद रेगर व देई कृषि उपज मंडी के सचिव फतेहङ्क्षसह मीणा व किसानों के शिष्टमंडल के बीच वार्ता हुई। दोनों अधिकारियों ने वार्ता में शिष्टमंडल को बताया कि गौण मंडी में ङ्क्षजसों की खरीद का व्यापार शुरू कराने के लिए आवश्यक निर्माण कराने के लिए कृषि उपज मंडी की ओर से कृषि विपणन निदेशालय को वित्तीय स्वीकृति जारी कराने के लिए 5 मार्च को ही स्मरण पत्र लिखा जा चुका है। निदेशालय में वित्तिय स्वीकृति की प्रक्रिया विचाराधीन है, जिसकी शीघ्र स्वीकृति जारी होने की उम्मीद है। प्रशासन ने अभी गौण मंडी में किसानों की मांग पर मंगलवार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद केंद्र शुरू कर दिया है।