Bundi : पुलिस हिरासत में पॉक्सो के आरोपी की मौत, पूरा थाना लाइन हाजिर



जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 27 फरवरी अपनी नाबालिग पुत्री को भगाकर ले जाने का मामला दर्ज कराया था। युवती को आठ मार्च को दस्तायाब कर लिया गया था। इस मामले में पुलिस ने रविवार को करवर निवासी दिनेश (23) पुत्र मांगीलाल सैनी को हिरासत में लिया गया था। दिनेश पेशे से मिस्त्री का कार्य करता था। बताया जा रहा है कि मंगलवार शाम करीब छह बजे दिनेश को उसे गंभीर अवस्था में थाने से इंद्रगढ़ अस्पताल ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे कोटा रेफ र कर दिया गया। कोटा ले जाने पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस हिरासत में दिनेश की मौत की सूचना मिलने पर मंगलवार रात को इंद्रगढ़ थाने के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा, लाखेरी पुलिस उपाधीक्षक नरेंद्र नागर, लाखेरी थानाधिकारी सुभाष चंद्र अधिकारी सहित आसपासके थानों का पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंच गया।