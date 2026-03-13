Bundi : रसोई गैस की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई

गैस संचालकों की ली बैठक

जिले के सभी गैस एजेंसी संचालकों की जिला रसद अधिकारी बूंदी की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी गैस एजेंसियों को नियमानुसार घरेलु उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति करने के निर्देश दिए। जिला रसद अधिकारी बूंदी ने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कोई कमी नहीं। जिले की सभी गैस एजेंसियों पर वर्तमान में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में जिला सतर्कता यूनिट का गठन किया गया है जिसके द्वारा अवैध रिफिलिंग,अवैध भण्डारण, उच्च दामों पर विक्रय, कालाबाजारी, घरेलु गैस का व्यावसायिक उपयोग इत्यादि के सम्बन्ध में क्षेत्र में सतत निगरानी की जाएगी। बैठक में शिवजीराम जाट, महकरण सिंह प्रवर्तन अधिकारी, कृष्ण कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक एवं सभी गैस एजेंसियों के संचालक सम्मिलित हुए।