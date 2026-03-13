13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : रसोई गैस की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्य सचिव एवं शासन सचिव (खाद्य विभाग) के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति को संतोषजनक बताया गया है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

Narendra Agarwal

Mar 13, 2026

Bundi : रसोई गैस की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई

बूंदी. गैस सिलेण्डर भण्डारण की जांच करते अधिकारी।

बूंदी . मुख्य सचिव एवं शासन सचिव (खाद्य विभाग) के साथ कलक्ट्रेट सभागार में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिले में गैस आपूर्ति की स्थिति को संतोषजनक बताया गया है।

जिला कलक्टर अक्षय गोदारा ने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कोई कमी नहीं है। जिले की सभी गैस एजेंसियों पर वर्तमान में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता है। पेट्रोलियम मंत्रालय के निर्देशानुसार ऑनलाइन गैस बुङ्क्षकग के लिए पिछली बुङ्क्षकग से 25 दिन का अंतराल निर्धा ंरित किया है। बुकिंग के पश्चात ’’डीएसी कोड’’ से गैस एजेंसियों की ओर से घर-घर आपूर्ति की जा रही है।

फिलहाल व्यावसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति अग्रिम आदेश तक बंद रहेगी, हालांकि शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों और चैरिटेबल ट्रस्टों को मांग के अनुसार आपूर्ति जारी रहेगी।

जिला कलक्टर ने किसी भी आपूर्ति संबंधी व्यवधान की सूचना तत्काल विभागीय हेल्पलाइन या कम्पनियों द्वारा टोल फ्री नंबर पर देने के निर्देश दिए। उपभोक्ताओं के द्वारा एलपीजी. गैस आपूर्ति के सम्बन्ध में 181,112 तथा उपभोक्ता मामलात विभाग की हैल्पलाइन नंबर 14435 के माध्यम से शिकायत की जा सकेगी।

गैस संचालकों की ली बैठक
जिले के सभी गैस एजेंसी संचालकों की जिला रसद अधिकारी बूंदी की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी गैस एजेंसियों को नियमानुसार घरेलु उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति करने के निर्देश दिए। जिला रसद अधिकारी बूंदी ने स्पष्ट किया कि जिले में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए रसोई गैस की कोई कमी नहीं। जिले की सभी गैस एजेंसियों पर वर्तमान में पर्याप्त स्टॉक की उपलब्धता है। जिला रसद अधिकारी ने बताया कि जिले में जिला सतर्कता यूनिट का गठन किया गया है जिसके द्वारा अवैध रिफिलिंग,अवैध भण्डारण, उच्च दामों पर विक्रय, कालाबाजारी, घरेलु गैस का व्यावसायिक उपयोग इत्यादि के सम्बन्ध में क्षेत्र में सतत निगरानी की जाएगी। बैठक में शिवजीराम जाट, महकरण सिंह प्रवर्तन अधिकारी, कृष्ण कुमार यादव प्रवर्तन निरीक्षक एवं सभी गैस एजेंसियों के संचालक सम्मिलित हुए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 12:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : रसोई गैस की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi : खटाई में योजना, दो बार टेंडर के बाद भी नहीं मिले बस ऑपरेटर

खटाई में योजना, दो बार टेंडर के बाद भी नहीं मिले बस ऑपरेटर
बूंदी

Bundi: शॉर्ट सर्किट से कमरे में लगी आग,लाखों का सामान जला

Bundi: शॉर्ट सर्किट से कमरे में लगी आग,लाखों का सामान जला
बूंदी

Bundi : दिन भर हंगामे के बाद रात को पुलिस पहरे में हुआ अंतिम संस्कार

दिन भर हंगामे के बाद रात को पुलिस पहरे में हुआ अंतिम संस्कार
बूंदी

समाधान शिविर आयोजित

Bundi : लंबित प्रकरणों का मौके पर हुआ समाधान
बूंदी

आतिशबाजी व भजनों से भक्तिमय माहौल, नदी को स्वच्छ रखने का लिया संकल्प

Bundi : केशव घाट पर चर्मण्यवती की महाआरती, दीपदान से जगमगाया तट
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.