Bundi : जमीन और प्रस्ताव के बावजूद बडाखेड़ा को नहीं मिला सीएचसी का दर्जा

बड़ाखेड़ा. कस्बे का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 40 वर्षों से क्षेत्रवासियों की स्वास्थ्य जरूरतों का सहारा बना हुआ है, लेकिन समय के साथ बढ़ती आबादी और मरीजों की संख्या के बावजूद यह अस्पताल आज भी प्राथमिक स्तर तक सीमित है। ग्रामीण लंबे समय से इसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में क्रमोन्नत किए जाने की मांग कर रहे हैं। कस्बे और आसपास के दर्जनों गांवों की आबादी इस अस्पताल पर निर्भर है। रोजाना काफी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंचते हैं, लेकिन सीमित संसाधन और विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी के कारण कई मरीजों को जिला अस्पताल या शहर का रुख करना पड़ता है। आपातकालीन स्थितियों में यह दूरी मरीजों और उनके परिजनों के लिए भारी पड़ती है।