Bundi : मेज नदी पर हाइलेवल ब्रिज बनेगा नई उम्मीद

आज भी ताजा है हादसे का दर्द

फरवरी 2020 में मेज नदी की पुरानी पुलिया उस समय मौत की पुलिया बन गई थी, जब यात्रियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर नदी में जा गिरी थी। इस हृदयविदारक हादसे में 24 लोगों की डूबने से मौत हो गई थी। पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई थी और कई परिवारों के घरों के चिराग एक साथ बुझ गए थे। इस हादसे ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को झकझोर दिया। दुर्घटना के बाद सुरक्षित और ऊंचे पुल की मांग तेज हो गई।