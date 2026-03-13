Bundi : दीपों की रोशनी से झिलमिला उठी रामसागर झील

वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिश ने पत्रकारिता में ग्रामीण अंचलों को विशेष महत्व दिया। ‘आओ गांव चलें’ जैसे कॉलम के माध्यम से गांवों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। आज भी पत्रिका ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उनके समाधान की दिशा में कार्य कर रही है। इस अवसर पर हिण्डोली तहसीलदार रतनलाल मीणा, शुभम सुवालका, लोकेश सैनी, नितेश खटोड़, केशव सेन, फू लचंद सैनी, बाबूलाल सैनी, मदनलाल सैनी, कैलाश जूनिवाल, सुमित चांवरिया, दुर्गाशंकर, शिवराज सैनी, महेश मिश्र, बाबूलाल वर्मा, पीयूष, सतीश शर्मा सहित कई ग्रामीण व युवा मौजूद रहे।