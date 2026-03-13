13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Bundi : दीपों की रोशनी से झिलमिला उठी रामसागर झील

राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश की जन्मशती वर्ष तथा पत्रिका के कोटा संस्करण के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार शाम रामसागर झील में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Mar 13, 2026

ramsar site

हिण्डोली. राजस्थान पत्रिका के संस्थापक श्रद्धेय कर्पूर चन्द्र कुलिश की जन्मशती वर्ष तथा पत्रिका के कोटा संस्करण के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर गुरुवार शाम रामसागर झील में दीपदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर झील दीपों की रोशनी से झिलमिला उठा उठी।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार गुरुवार शाम करीब 6 बजे कस्बे तथा अमरत्या गांव के लोग रामसागर झील स्थित तेजाजी घाट पर एकत्र हुए। इसके बाद शाम 7 बजे ग्रामीणों, अधिकारियों व युवाओं ने दीपदान शुरू किया। दीपों की रोशनी से झील जगमगा उठी। इस मनमोहक दृश्य को देखकर लोग रोमांचित हो गए। कार्यक्रम के दौरान आकर्षक आतिशबाजी भी की गई, जिसे देखने के लिए लोग आसमान की ओर टकटकी लगाए रहे।

पत्रिका सामाजिक सरोकारों में अग्रणी
रामसागर झील किनारे स्थित तेजा घाट पर आयोजित संगोष्ठी में वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान पत्रिका वर्षों से सामाजिक सरोकारों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। रघुनाथ घाट की खुदाई, बावड़ियों की सफाई, चिकित्सालय में श्रमदान, गणेश बावड़ी में श्रमदान और पौधरोपण जैसे कई कार्यों में पत्रिका ने लोगों को साथ लेकर समाजहित के कार्य किए।

वक्ताओं ने कहा कि राजस्थान पत्रिका के संस्थापक कर्पूर चन्द्र कुलिश ने पत्रकारिता में ग्रामीण अंचलों को विशेष महत्व दिया। ‘आओ गांव चलें’ जैसे कॉलम के माध्यम से गांवों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। आज भी पत्रिका ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाकर उनके समाधान की दिशा में कार्य कर रही है। इस अवसर पर हिण्डोली तहसीलदार रतनलाल मीणा, शुभम सुवालका, लोकेश सैनी, नितेश खटोड़, केशव सेन, फू लचंद सैनी, बाबूलाल सैनी, मदनलाल सैनी, कैलाश जूनिवाल, सुमित चांवरिया, दुर्गाशंकर, शिवराज सैनी, महेश मिश्र, बाबूलाल वर्मा, पीयूष, सतीश शर्मा सहित कई ग्रामीण व युवा मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Mar 2026 05:32 pm

Published on:

13 Mar 2026 05:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : दीपों की रोशनी से झिलमिला उठी रामसागर झील

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सामान्य चिकित्सालय में शुरू हुई कैंसर केयर यूनिट

Bundi : अब नहीं जाना पड़ेगा जयपुर-कोटा, यहीं मिलेगा कैंसर मरीजों को उपचार
बूंदी

40 साल का इंतजार, मरीज कोटा जाने को मजबूर

Bundi : जमीन और प्रस्ताव के बावजूद बडाखेड़ा को नहीं मिला सीएचसी का दर्जा
बूंदी

पुल निर्माण में सिर्फ डामरीकरण बाकी

Bundi : मेज नदी पर हाइलेवल ब्रिज बनेगा नई उम्मीद
बूंदी

Bundi : रसोई गैस की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई

Bundi : रसोई गैस की कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई
बूंदी

Bundi News: खटाई में योजना, दो बार टेंडर के बाद भी नहीं मिले बस ऑपरेटर

roadways
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.