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Bundi : घर की रसोई में युद्ध का असर, ढाबों पर सुलगी सिगड़ी और भट्टियां

युद्ध के कारण एलपीजी आपूर्ति ठप होने या महंगी होने से रसोई में लकड़ी के चूल्हे और कोयले की वापसी हो गई है।

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बूंदी

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pankaj joshi

Mar 14, 2026

Bundi : घर की रसोई में युद्ध का असर, ढाबों पर सुलगी सिगड़ी और भट्टियां

बूंदी. एक गैस एजेंसी पर लगी लोगों की भीड़।

बूंदी. युद्ध के कारण एलपीजी आपूर्ति ठप होने या महंगी होने से रसोई में लकड़ी के चूल्हे और कोयले की वापसी हो गई है। हालांकि युद्ध का सबसे अधिक असर घर की रसोई पर देखने को मिल रहा है। यहां बुकिंग के बाद भी लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में गैस एजेंसियों के बाहर उपभोक्ताओं की भीड़ जमा होने लगी है। वहीं रेस्टोरेंट और ढ़ाबों वालों ने सिलेंडर की कमी को देखते हुए लकड़ी की चूल्हे वाली भट्टी का उपयोग करना शुरू कर दिया है।

हालांकि इधर, एजेंसी मालिक और कर्मचारी भी उपभोक्ताओं को समझाने और घरेलू गैस की पूर्ति के प्रयास में लगे है। युद्ध के चलते गैस बुकिंग का समय बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। गैस एजेंसियों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई है और लोग एडवांस में सिलेंडर भरवा रहे है। वहीं रसद विभाग का कहना है कि गैस की कमी नहीं है, लेकिन लोगों में अफवाह फैल गई है कि गैस की सप्लाई प्रभावित होगी। हालांकि कंपनियों की ओर से नियमित गैस सप्लाई की जा रही है।

600 रुपए क्विंटल आ रही लकड़ी
एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में बाधा के कारण लोग पुराने पारंपरिक तरीकों को अपनाने पर मजबूर हो गए हैं। व्यवसायी और ग्रामीण इलाकों में दुकानदारों ने गैस की अनुपलब्धता के बीच खाना पकाने के लिए फिर से मिट्टी या ईंटों की चूल्हे की भट्टी (उपन) बना ली है। एक ढ़ाबा संचालक ने बताया कि फिलहाल अभी तो एक चूल्हे वाली लकड़ी 4 हजार रुपए में बनी और लकड़ी की कीमत 600 रुपए क्विंटल आ रही है। अगर आगे भी कमर्शियल गैस की कमी रही हो इनकी मांग बढऩा लाजमी है।

लोगों में भय व्याप्त, नहीं मिल रहा सिलेंडर
एक गैस संचालक ने बताया की 7 मार्च से गैस रिफिल पर 60 रुपए बढऩे के बाद से ही बुकिंग 27 दिन करने के कारण लोगों में भय व्याप्त हो गया है। शहर के देवपुरा निवासी पलाश ने बताया कि 5 मार्च को गैस सिलेंडर बुक किया था, लेकिन 11 मार्च होने के बावजूद भी अब तक डिलीवरी नहीं हो पाई। गैस एजेंसी पर आया हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई लोगों का कहना है कि उनके 15 दिन में सिलेंडर खत्म हो रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहले जहां प्रतिदिन 700 से 750 सिलेंडर आपूर्ति होती थी, लेकिन संकट के चलते इसमें कमी आ गई है। अब 600 के आसपास सिलेंडर प्रतिदिन सप्लाई की जा रही है।

इनका कहना
घरेलू सिलेंडरों की कोई परेशानी नहीं है. अब 25 दिन की अवधि के बाद ही बुकिंग हो सकेगी, जिसके बाद ही डिलीवरी होगी। कमर्शियल सिलेंडरों को लेकर जरूर समस्या खड़ी हो रही है।
वर्धन विजय, एजेंसी संचालक, बूंदी

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Updated on:

14 Mar 2026 05:47 pm

Published on:

14 Mar 2026 05:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Bundi : घर की रसोई में युद्ध का असर, ढाबों पर सुलगी सिगड़ी और भट्टियां

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संभागीय आयुक्त ने देवपुरा स्थित आश्रय स्थल और श्री अन्नपूर्णा रसोई का किया निरीक्षण

बूंदी. संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को देवपुरा स्थित आश्रय स्थल एवं अन्नपूर्णा रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान योजना के क्रियान्वयन में भारी लापरवाही और अनियमितताएं सामने आई। रसोई में न केवल साफ-सफाई का अभाव मिला, बल्कि लाभार्थियों की संख्या के रिकॉर्ड में भी बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त ने अन्नपूर्णा रसोई के रिकॉर्ड की जांच की, तो वहां 96 व्यक्तियों को भोजन कराया जाना दर्ज था। हालांकि, मौके पर जांच करने पर मात्र 19 थालियां ही उपयोग में लाना पाया गया। लाभार्थियों की संख्या में अंतर देख संभागीय आयुक्त ने नाराजगी जाहिर की। रसोई घर की स्थिति बदहाल पाई गई। नियमों के विपरीत वहां कोई मीनू कार्ड नहीं लगा था, जिससे भोजन करने वालों को यह पता नहीं चल पा रहा था कि उन्हें क्या परोसा जाना है। भीषण गर्मी के बावजूद रसोई में पंखे की व्यवस्था नहीं थी और चारों तरफ गंदगी का आलम था। संभागीय आयुक्त जब पास ही स्थित आश्रय स्थल पहुंचे, तो वहां भी अव्यवस्थाएं मिली। खाली कमरों में अनावश्यक रूप से पंखे चलते पाए गए। जब वहां मौजूद स्टाफ से इस बारे में पूछताछ की गई, तो वे कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। संभागीय आयुक्त ने मौके पर मौजूद तहसीलदार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से इन स्थलों का निरीक्षण करें। उन्होंने व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करने और आवश्यक कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए ताकि आमजन को योजना का वास्तविक लाभ मिल सके। संभागीय आयुक्त के आदेश पर मौका स्थल की रिपोर्ट तैयार कर भेज दी है, जिसमें आश्रय स्थल में गार्ड का अभाव पाया गया, वहीं बिस्तर भी गंदे मिले तथा विद्युत उपकरण कोई भी नहीं होने के बाद भी चालू होना पाया गया। वहीं अन्नपूर्णा रसोई में भारी अनियमितताएं मिली है। 96 जनों का भोजन बनाया जाना बताया गया, जबकि इतने लोगों की तो सामग्री ही नहीं बनाई गई। ऐसे में कूपन किसके काटे गए, यह जांच का विषय है। रसोई में मात्र बीस ही थाली थी। खाना खाने आने वाले लोगों को आचार भी नहीं दिया गया है एवं रसोई में पंखा भी नहीं है। अर्जुन लाल, तहसीलदार, बूंदी मैंरे पास कुछ दिनों पहले ही अन्नपूर्णा रसोई का कार्यभार आया है। संभागीय आयुक्त के निरीक्षण की जानकारी नहीं है। जांच में फर्जीवाड़ा सत्यापित हुआ तो फर्म को ब्लैक लिस्टेड कर भुगतान रोका जाएगा। दिनेश मीना, सहायक अभियंता, नगर परिषद, बूंदी जिला कलक्टर को मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए गए है। वहीं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग से काटे गए कूपनों की जांच की जाएगी। मौके पर 15 जनों द्वारा खाना खाया जाना पाया गया। दो जने खाना खा रहे थे। एवं दो जनों की थाली पड़ी हुई थी। रसोई में मात्र एक जने के खाने जितनी दाल थी एवं चावल नहीं मिले। मीनू चार्ट के अनुसार भोजन भी नहीं परोसा गया था। अनिल कुमार अग्रवाल, संभागीय आयुक्त, कोटा
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