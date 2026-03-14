Bundi : घर की रसोई में युद्ध का असर, ढाबों पर सुलगी सिगड़ी और भट्टियां

लोगों में भय व्याप्त, नहीं मिल रहा सिलेंडर

एक गैस संचालक ने बताया की 7 मार्च से गैस रिफिल पर 60 रुपए बढऩे के बाद से ही बुकिंग 27 दिन करने के कारण लोगों में भय व्याप्त हो गया है। शहर के देवपुरा निवासी पलाश ने बताया कि 5 मार्च को गैस सिलेंडर बुक किया था, लेकिन 11 मार्च होने के बावजूद भी अब तक डिलीवरी नहीं हो पाई। गैस एजेंसी पर आया हूं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कई लोगों का कहना है कि उनके 15 दिन में सिलेंडर खत्म हो रहा है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पहले जहां प्रतिदिन 700 से 750 सिलेंडर आपूर्ति होती थी, लेकिन संकट के चलते इसमें कमी आ गई है। अब 600 के आसपास सिलेंडर प्रतिदिन सप्लाई की जा रही है।