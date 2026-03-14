Bundi : अन्नपूर्णा रसोई में फर्जीवाड़ा, 96 कूपन काटे, केवल 19 ने खाना खाया

संभागीय आयुक्त के आदेश पर मौका स्थल की रिपोर्ट तैयार कर भेज दी है, जिसमें आश्रय स्थल में गार्ड का अभाव पाया गया, वहीं बिस्तर भी गंदे मिले तथा विद्युत उपकरण कोई भी नहीं होने के बाद भी चालू होना पाया गया। वहीं अन्नपूर्णा रसोई में भारी अनियमितताएं मिली है। 96 जनों का भोजन बनाया जाना बताया गया, जबकि इतने लोगों की तो सामग्री ही नहीं बनाई गई। ऐसे में कूपन किसके काटे गए, यह जांच का विषय है। रसोई में मात्र बीस ही थाली थी। खाना खाने आने वाले लोगों को आचार भी नहीं दिया गया है एवं रसोई में पंखा भी नहीं है।

अर्जुन लाल, तहसीलदार, बूंदी