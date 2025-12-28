देवजी का थाना से पेच की बावड़ी सड़क की हालत खस्ता

स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी

ग्रामीणों ने बताया कि इसी मार्ग से होकर स्कूल जाने वाले छात्रों को कीचड़ और गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क की मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने कई बार निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।