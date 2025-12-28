28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

देवजी का थाना से पेच की बावड़ी सड़क की हालत खस्ता

ग्राम देवजी का थाना से पेच की बावड़ी जाने वाली मुख्य सड़क पर ब्राह्मणों की झोपड़िया के पास पानी भरे रहने से सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है।

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 28, 2025

देवजी का थाना से पेच की बावड़ी सड़क की हालत खस्ता

रास्ते में हो रहा है किचड़

हिण्डोली. ग्राम देवजी का थाना से पेच की बावड़ी जाने वाली मुख्य सड़क पर ब्राह्मणों की झोपड़िया के पास पानी भरे रहने से सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे और कीचड़ फैला हुआ है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

ग्रामीणों ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व देवजी का थाना से पेच की बावड़ी तक सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन मार्ग में पड़ने वाले ब्राह्मणों की झोपड़िया गांव में पहले से इंटरलॉकिंग सड़क बनी होने के बावजूद उस समय निर्माण विभाग और पंचायत द्वारा नाले का निर्माण नहीं कराया गया। इसके चलते घरों का पानी सीधे सड़क पर बहता रहा।

अब स्थिति यह है कि धीरे-धीरे सड़क पर पानी भर गया है और बड़े गड्ढे बन गए हैं। पैदल चलने वालों के साथ-साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल भी हो चुके हैं।

स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी
ग्रामीणों ने बताया कि इसी मार्ग से होकर स्कूल जाने वाले छात्रों को कीचड़ और गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क की मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने कई बार निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। यदि रास्ता सही नहीं कराया गया तो सहायक अभियंता को नोटिस दिया जाएगा। इस मार्ग से आवाजाही करने वाले लोग काफी परेशान हैं।
रवि नामा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोकुलपुरा

ब्राह्मणों की झोपड़िया में खराब सड़क के प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। फिलहाल गिट्टी डालकर रास्ता दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा।
हरिराम मीणा, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नैनवां

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 06:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / देवजी का थाना से पेच की बावड़ी सड़क की हालत खस्ता

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

21 करोड़ रुपए होंगे खर्च

स्वदेश दर्शन योजना, केशव मंदिर में प्रथम चरण का कार्य शुरू
बूंदी

आधा सत्र बीता, साइकिल वितरण योजना में देरी

जिले में छह हजार सात सौ छात्राओंं को साइकिल का इंतजार
बूंदी

कार्तिक मेले का भुगतान रुकवाने की मांग

बोर्ड बैठक निरस्त, पार्षदों ने सुनाई खरी-खोटी
बूंदी

गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करली शपथ

अरावली एवं मनरेगा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च
बूंदी

Bundi : राजस्थान का एक अजीबो-गरीब गांव, यहां राष्ट्रपति, राज्यपाल और हाईकोर्ट सब मिलेंगे, पढ़ें यह रोचक स्टोरी

Rajasthan strange village Ramnagar basti you find President Governor and High Court read this interesting story
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.