देवजी का थाना से पेच की बावड़ी सड़क की हालत खस्ता

रास्ते में हो रहा है किचड़
हिण्डोली. ग्राम देवजी का थाना से पेच की बावड़ी जाने वाली मुख्य सड़क पर ब्राह्मणों की झोपड़िया के पास पानी भरे रहने से सड़क की हालत बेहद खराब हो गई है। सड़क पर जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे और कीचड़ फैला हुआ है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि कुछ वर्ष पूर्व देवजी का थाना से पेच की बावड़ी तक सड़क का निर्माण कराया गया था, लेकिन मार्ग में पड़ने वाले ब्राह्मणों की झोपड़िया गांव में पहले से इंटरलॉकिंग सड़क बनी होने के बावजूद उस समय निर्माण विभाग और पंचायत द्वारा नाले का निर्माण नहीं कराया गया। इसके चलते घरों का पानी सीधे सड़क पर बहता रहा।
अब स्थिति यह है कि धीरे-धीरे सड़क पर पानी भर गया है और बड़े गड्ढे बन गए हैं। पैदल चलने वालों के साथ-साथ दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों को भी भारी दिक्कतें हो रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय कई दोपहिया वाहन चालक गिरकर घायल भी हो चुके हैं।
स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी
ग्रामीणों ने बताया कि इसी मार्ग से होकर स्कूल जाने वाले छात्रों को कीचड़ और गड्ढों से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सड़क की मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने कई बार निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को अवगत कराया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।
सड़क का निर्माण सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया है। यदि रास्ता सही नहीं कराया गया तो सहायक अभियंता को नोटिस दिया जाएगा। इस मार्ग से आवाजाही करने वाले लोग काफी परेशान हैं।
रवि नामा, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत गोकुलपुरा
ब्राह्मणों की झोपड़िया में खराब सड़क के प्रस्ताव भिजवाए गए हैं। फिलहाल गिट्टी डालकर रास्ता दुरुस्त करने का प्रयास किया जाएगा।
हरिराम मीणा, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग नैनवां
