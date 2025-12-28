जिले में छह हजार सात सौ छात्राओंं को साइकिल का इंतजार

सुवासा स्कूल में पढ़ रही 45 बालिकाएं सुवासा, सेंदड़ी, चांदनहेली, लाडपुर, चितावा, शंभूपुरिया गांव से पैदल स्कूल आ-जा रही है। स्कूल से गांव की दूरी 5 किलोमीटर दूरी से कम होने के कारण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। बच्चों के माता-पिता भी स्कूल से नि:शुल्क साइकिल मिलने के कारण बालिकाओं को नई साइकिल नहीं दिला पा रहे हैं। अभिभावकों ने प्रशासन से शीघ्र ही निशुल्क साइकिल वितरण करने की मांग किया।