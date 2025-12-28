28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

जिले में छह हजार सात सौ छात्राओंं को साइकिल का इंतजार

राज्य सरकार की साइकिल वितरण योजना में देरी के चलते जिले में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल नहीं मिल पाई है

2 min read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 28, 2025

जिले में छह हजार सात सौ छात्राओंं को साइकिल का इंतजार

सुवासा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवी कक्षा में पढ़ रही 45 बालिकाओं को निशुल्क साइकिल का इंतजार।

सुवासा. राज्य सरकार की साइकिल वितरण योजना में देरी के चलते जिले में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल नहीं मिल पाई है, जिसके कारण कई बालिकाओं को दूर दराज 2 से 4 किलोमीटर बालिकाओं को पैदल ही स्कूल आना जाना पड़ रहा है, जिससे बालिकाएं और बच्चों के परिजन परेशान है।

बालिकाओं को स्कूल खुलने के 6 माह बाद भी निशुल्क साइकिल नहीं मिलने से परेशान अभिभावक आए दिन स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में नवीं क्लास में पढऩे वाली 6723 बालिकाओं को निशुल्क साइकिलें अभी तक नहीं मिली है। जिले में 24 बालिकाओं को निशुल्क साइकिलें मिल पाई है, जिससे बालिकाएं व बच्चों के अभिभावक परेशान है।

सुवासा स्कूल में पढ़ रही 45 बालिकाएं सुवासा, सेंदड़ी, चांदनहेली, लाडपुर, चितावा, शंभूपुरिया गांव से पैदल स्कूल आ-जा रही है। स्कूल से गांव की दूरी 5 किलोमीटर दूरी से कम होने के कारण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। बच्चों के माता-पिता भी स्कूल से नि:शुल्क साइकिल मिलने के कारण बालिकाओं को नई साइकिल नहीं दिला पा रहे हैं। अभिभावकों ने प्रशासन से शीघ्र ही निशुल्क साइकिल वितरण करने की मांग किया।

जैसे ही हमारे पास जिला मुख्यालय से साइकिल आएगी वितरण कर दी जाएगी। अभी तक ब्लॉक स्तर पर नि:शुल्क साइकिलें नहीं आई है। साइकिल वितरण की संपूर्ण जानकारी बूंदी मुख्यालय पर ही मिल पाएगी।
अर्चना तंवर, सीबीओ तालेड़ा

शीघ्र दी जाएगी
बूंदी जिले में सरकारी स्कूल में 6747 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। जनवरी माह में नवी कक्षा में अध्यनरत सभी बालिकाओं को निशुल्क साइकिलें वितरण कर दी जाएगी। सरकार के 2 साल पूरे होने पर 2025 में बूंदी महारानी स्कूल में पढ़ रही 24 बालिकाओं को निशुल्क साइकिल वितरण की गई थी। बाकी सभी स्कूल में पढ़ रही बालिकाओं को शीघ्र ही निशुल्क साइकिल वितरण कर दी जाएगी।
प्रीति बाला शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, बूंदी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 04:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / जिले में छह हजार सात सौ छात्राओंं को साइकिल का इंतजार

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कार्तिक मेले का भुगतान रुकवाने की मांग

बोर्ड बैठक निरस्त, पार्षदों ने सुनाई खरी-खोटी
बूंदी

गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करली शपथ

अरावली एवं मनरेगा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च
बूंदी

Bundi : राजस्थान का एक अजीबो-गरीब गांव, यहां राष्ट्रपति, राज्यपाल और हाईकोर्ट सब मिलेंगे, पढ़ें यह रोचक स्टोरी

Rajasthan strange village Ramnagar basti you find President Governor and High Court read this interesting story
बूंदी

जन्म -मृत्यु प्रमाण पत्र, खाद्य सुरक्षा का काम भी अटका

तीन गांवों को नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ, पंचायत और नगरपालिका दोनों ही नहीं मान रही अपना
बूंदी

Rajasthan: शिक्षा विभाग ने दी सख्त चेतावनी, प्रायोगिक परीक्षा में वीडियोग्राफी समेत ये नई गाइडलाइंस जारी

Practical Exam
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.