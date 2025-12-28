जिले में छह हजार सात सौ छात्राओंं को साइकिल का इंतजार

सुवासा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नवी कक्षा में पढ़ रही 45 बालिकाओं को निशुल्क साइकिल का इंतजार।
सुवासा. राज्य सरकार की साइकिल वितरण योजना में देरी के चलते जिले में पढ़ने वाली छात्राओं को साइकिल नहीं मिल पाई है, जिसके कारण कई बालिकाओं को दूर दराज 2 से 4 किलोमीटर बालिकाओं को पैदल ही स्कूल आना जाना पड़ रहा है, जिससे बालिकाएं और बच्चों के परिजन परेशान है।
बालिकाओं को स्कूल खुलने के 6 माह बाद भी निशुल्क साइकिल नहीं मिलने से परेशान अभिभावक आए दिन स्कूल के चक्कर लगा रहे हैं। जिले के सरकारी स्कूलों में नवीं क्लास में पढऩे वाली 6723 बालिकाओं को निशुल्क साइकिलें अभी तक नहीं मिली है। जिले में 24 बालिकाओं को निशुल्क साइकिलें मिल पाई है, जिससे बालिकाएं व बच्चों के अभिभावक परेशान है।
सुवासा स्कूल में पढ़ रही 45 बालिकाएं सुवासा, सेंदड़ी, चांदनहेली, लाडपुर, चितावा, शंभूपुरिया गांव से पैदल स्कूल आ-जा रही है। स्कूल से गांव की दूरी 5 किलोमीटर दूरी से कम होने के कारण बालिकाओं को ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। बच्चों के माता-पिता भी स्कूल से नि:शुल्क साइकिल मिलने के कारण बालिकाओं को नई साइकिल नहीं दिला पा रहे हैं। अभिभावकों ने प्रशासन से शीघ्र ही निशुल्क साइकिल वितरण करने की मांग किया।
जैसे ही हमारे पास जिला मुख्यालय से साइकिल आएगी वितरण कर दी जाएगी। अभी तक ब्लॉक स्तर पर नि:शुल्क साइकिलें नहीं आई है। साइकिल वितरण की संपूर्ण जानकारी बूंदी मुख्यालय पर ही मिल पाएगी।
अर्चना तंवर, सीबीओ तालेड़ा
शीघ्र दी जाएगी
बूंदी जिले में सरकारी स्कूल में 6747 बालिकाएं अध्ययनरत हैं। जनवरी माह में नवी कक्षा में अध्यनरत सभी बालिकाओं को निशुल्क साइकिलें वितरण कर दी जाएगी। सरकार के 2 साल पूरे होने पर 2025 में बूंदी महारानी स्कूल में पढ़ रही 24 बालिकाओं को निशुल्क साइकिल वितरण की गई थी। बाकी सभी स्कूल में पढ़ रही बालिकाओं को शीघ्र ही निशुल्क साइकिल वितरण कर दी जाएगी।
प्रीति बाला शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, बूंदी
