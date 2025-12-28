28 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

स्वदेश दर्शन योजना, केशव मंदिर में प्रथम चरण का कार्य शुरू

चम्बल नदी किनारे स्थित पौराणिक केशव धाम का स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत स्वीकृत 21 करोड़ के प्रथम चरण का कार्य शुरू किया।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

pankaj joshi

Dec 28, 2025

स्वदेश दर्शन योजना, केशव मंदिर में प्रथम चरण का कार्य शुरू

केशवरायपाटन. स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुराने स्कूल को तोड़ने का कार्य शुरू।

केशवरायपाटन. चम्बल नदी किनारे स्थित पौराणिक केशव धाम का स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत स्वीकृत 21 करोड़ के प्रथम चरण का कार्य शुरू किया। गणेश पूजन के बाद पुराने स्कूल में भवन को तोड़ना शुरू कर दिया। इस स्थान पर भगवान के भोग की व्यवस्था की जाएगी।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में होने वाले कार्य के प्रथम चरण में धर्मशाला, चम्बल नदी के घाटों की मरम्मत, पार्किंग व्यवस्था व मेला स्थल पर पटान व उद्यान, प्रसादी काउन्टर निर्माण करवाया जाएगा। मंदिर के शिखर की क्षतिग्रस्त कलाकृतियों को ठीक करने का कार्य इस चरण में नहीं लिया गया।

चम्बल नदी के किनारे पार्किंग एरिया बनाया जाएगा। चम्बल के घाटों का नवीनीकरण, क्षतिग्रस्त विद्यालय को हटा कर भोजन शाला, शौचालय निर्माण, सामने विश्राम गृह, गायत्री मंदिर के सामने केशव भंडारे वाली जगह पर दो प्रसाद के लिए दुकानें बनाई जाएगी। चम्बल नदी के घाटों पर लाइटें लगाने का काम किया जाएगा।

यह रहेगा आकर्षण
स्वदेश दर्शन के तहत विद्युत विभाग एक करोड़ से अधिक की लाइटें लाएगा। यहां लगने वाली दुधिया रोशनी से मंदिर परिसर जगमगाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंदिर क्षेत्र में अपना प्रोजेक्ट लगाएगा। इसके तहत 24 घंटे मंदिर व आसपास के दर्शनीय स्थल दिखाते रहेगा। सम्पूर्ण केशव धाम का लाइव प्रसारण किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bundi Rajasthan News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Dec 2025 05:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Bundi / स्वदेश दर्शन योजना, केशव मंदिर में प्रथम चरण का कार्य शुरू

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

ब्राह्मणों की झोपड़िया के पास कीचड़ व बड़े गड्ढों से गुजरने को मजबूर लोग

देवजी का थाना से पेच की बावड़ी सड़क की हालत खस्ता
बूंदी

आधा सत्र बीता, साइकिल वितरण योजना में देरी

जिले में छह हजार सात सौ छात्राओंं को साइकिल का इंतजार
बूंदी

कार्तिक मेले का भुगतान रुकवाने की मांग

बोर्ड बैठक निरस्त, पार्षदों ने सुनाई खरी-खोटी
बूंदी

गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करली शपथ

अरावली एवं मनरेगा के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला पैदल मार्च
बूंदी

Bundi : राजस्थान का एक अजीबो-गरीब गांव, यहां राष्ट्रपति, राज्यपाल और हाईकोर्ट सब मिलेंगे, पढ़ें यह रोचक स्टोरी

Rajasthan strange village Ramnagar basti you find President Governor and High Court read this interesting story
बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.