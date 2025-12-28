स्वदेश दर्शन योजना, केशव मंदिर में प्रथम चरण का कार्य शुरू

केशवरायपाटन. स्वदेश दर्शन योजना के तहत पुराने स्कूल को तोड़ने का कार्य शुरू।
केशवरायपाटन. चम्बल नदी किनारे स्थित पौराणिक केशव धाम का स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत स्वीकृत 21 करोड़ के प्रथम चरण का कार्य शुरू किया। गणेश पूजन के बाद पुराने स्कूल में भवन को तोड़ना शुरू कर दिया। इस स्थान पर भगवान के भोग की व्यवस्था की जाएगी।
सार्वजनिक निर्माण विभाग की देखरेख में होने वाले कार्य के प्रथम चरण में धर्मशाला, चम्बल नदी के घाटों की मरम्मत, पार्किंग व्यवस्था व मेला स्थल पर पटान व उद्यान, प्रसादी काउन्टर निर्माण करवाया जाएगा। मंदिर के शिखर की क्षतिग्रस्त कलाकृतियों को ठीक करने का कार्य इस चरण में नहीं लिया गया।
चम्बल नदी के किनारे पार्किंग एरिया बनाया जाएगा। चम्बल के घाटों का नवीनीकरण, क्षतिग्रस्त विद्यालय को हटा कर भोजन शाला, शौचालय निर्माण, सामने विश्राम गृह, गायत्री मंदिर के सामने केशव भंडारे वाली जगह पर दो प्रसाद के लिए दुकानें बनाई जाएगी। चम्बल नदी के घाटों पर लाइटें लगाने का काम किया जाएगा।
यह रहेगा आकर्षण
स्वदेश दर्शन के तहत विद्युत विभाग एक करोड़ से अधिक की लाइटें लाएगा। यहां लगने वाली दुधिया रोशनी से मंदिर परिसर जगमगाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंदिर क्षेत्र में अपना प्रोजेक्ट लगाएगा। इसके तहत 24 घंटे मंदिर व आसपास के दर्शनीय स्थल दिखाते रहेगा। सम्पूर्ण केशव धाम का लाइव प्रसारण किया जाएगा।
