स्वदेश दर्शन योजना, केशव मंदिर में प्रथम चरण का कार्य शुरू

यह रहेगा आकर्षण

स्वदेश दर्शन के तहत विद्युत विभाग एक करोड़ से अधिक की लाइटें लाएगा। यहां लगने वाली दुधिया रोशनी से मंदिर परिसर जगमगाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंदिर क्षेत्र में अपना प्रोजेक्ट लगाएगा। इसके तहत 24 घंटे मंदिर व आसपास के दर्शनीय स्थल दिखाते रहेगा। सम्पूर्ण केशव धाम का लाइव प्रसारण किया जाएगा।