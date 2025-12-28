बोर्ड बैठक निरस्त, पार्षदों ने सुनाई खरी-खोटी

प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर की चर्चा

बूंदी . मालनमासी बालाजी मंदिर परिसर में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) की बैठक हुई। बैठक में महासंघ से जुड़े सभी घटक संगठनों के जिला एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता रणजीत ङ्क्षसह राजावत, जिलाध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत), बूंदी द्वारा की गई। बैठक में प्रदेश मुख्य सलाहकार रविंद्र चतुर्वेदी की उपस्थिति रही। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महासंघ के आह्वान पर शहीद स्मारक, जयपुर में आयोजित होने वाले एक दिवसीय चेतावनी धरना-प्रदर्शन में बूंदी जिले से सभी विभागों के कर्मचारी साथी जयपुर पहुंचेंगे। बैठक में शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा, शिवराज सिंह, अशोक चोहला, कल्याण वर्मा, नरेंद्र ङ्क्षसह सोलंकी, भोला शंकर आदि मौजूद रहे ।