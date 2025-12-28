बोर्ड बैठक निरस्त, पार्षदों ने सुनाई खरी-खोटी

केशवरायपाटन. नगर पालिका में पार्षद समस्या सुनाते हुए।
केशवरायपाटन. नगर पालिका ने शनिवार को बोर्ड बैठक आयोजित की गई, लेकिन बाद में उसे निरस्त कर दिया। अधिशासी अधिकारी पूर्णिमा शर्मा ने शुक्रवार को बैठक का आदेश निकाला था। कम समय पर बैठक बुलाने पर पार्षदों ने विरोध जताया था। बैठक निरस्त के बाद सभी पार्षदों ने पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल कराड़ के कार्यालय में बैठ कर अधिशासी अधिकारी को समस्याएं बताते हुए खरी खोटी सुनाई। पार्षद शुभम शर्मा ने कार्तिक मेला 2025 में 15 दिनों तक हुए भ्रष्टाचार का लेखा-जोखा रखा। कार्तिक मेला में हुए भ्रष्टाचार को देखते हुए पार्षदों ने सभी कार्यक्रमों का भुगतान रुकवाने की शिकायतें दे रखी थी।
स्वायत्त शासन विभाग इस मामले में जांच करवा रहा है। मेले में 15 दिनों में मेहमान पांच लाख का खाना खा गए। अवैध वाहन पार्किंग, कार्यक्रमों, फोटोग्राफी से लेकर प्रतिदिन के कार्यक्रम में हुए लाखों के भ्रष्टाचार, अनियमिताओं के मामले में बिन्दुवार फाइल रख कर जांच के बाद ही भुगतान करने का अनुरोध करते हुए अधिशासी अधिकारी से पालिका की ओर से कार्तिक मेला की जांच के लिए पत्र लिखने का अनुरोध किया। आरोप सुनने के बाद अधिशासी अधिकारी ने कहा कि स्वायत्त शासन विभाग से दस हजार तक का भुगतान करने की बात कही गई है।
बैठक में अवैध कॉलोनियों पर रोक लगाने, नालों की सफाई करवाने, नालियों की क्षतिग्रस्त जालियां बदलने का सुझाव रखा। अधिशासी अधिकारी ने अपनी नियुक्ति के बाद पहली बार सभी पार्षदों की समस्या व शिकायतें सुनी कर समाधान का आश्वासन दिया। बैठक में पार्षद मदन पचेरवाल, मुकेश शर्मा, राजेश सैनी, जाकीर हुसैन, सहित एक दर्जन पार्षदों ने समस्या से अवगत कराते हुए कहा कि बिगड़ी व्यवस्था को सुधारने से खुशी होगी।
प्रदर्शन में शामिल होने को लेकर की चर्चा
बूंदी . मालनमासी बालाजी मंदिर परिसर में राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत) की बैठक हुई। बैठक में महासंघ से जुड़े सभी घटक संगठनों के जिला एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता रणजीत ङ्क्षसह राजावत, जिलाध्यक्ष राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ (एकीकृत), बूंदी द्वारा की गई। बैठक में प्रदेश मुख्य सलाहकार रविंद्र चतुर्वेदी की उपस्थिति रही। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि महासंघ के आह्वान पर शहीद स्मारक, जयपुर में आयोजित होने वाले एक दिवसीय चेतावनी धरना-प्रदर्शन में बूंदी जिले से सभी विभागों के कर्मचारी साथी जयपुर पहुंचेंगे। बैठक में शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा, शिवराज सिंह, अशोक चोहला, कल्याण वर्मा, नरेंद्र ङ्क्षसह सोलंकी, भोला शंकर आदि मौजूद रहे ।
