Jodhpur Crime : नवजात के तोड़े हाथ-पांव हुई मौत, जादू टोने के चक्कर में चार मौसियों पर हत्या करने का अंदेशा

सूत्रों के अनुसार मृतक नवजात का गत 24 अक्टूबर को जन्म हुआ था। सुबह उसकी मां बाथरूम में गई। पीछे 4 मौसी नवजात को लेकर कमरे में गईं, जहां उसके हाथ पांव मोड़कर तोड़ दिए। इससे नवजात रोने लगा तो उन्होंने मुंह दबाकर चुप करने का प्रयास किया। जिससे उसका दम टूट गया। नवजात की मां बाथरूम से बाहर आईं और पति व अन्य परिजन की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घो​षित किया।