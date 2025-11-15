Jodhpur Crime : नवजात के तोड़े हाथ-पांव हुई मौत, जादू टोने के चक्कर में चार मौसियों पर हत्या करने का अंदेशा

Jodhpur Crime : जोधपुर के एयरपोर्ट थानान्तर्गत सांसी बस्ती स्थित मकान में शनिवार सुबह जादू टोने के चक्कर में हाथ-पांव तोड़ने के बाद मुंह दबाकर एक नवजात की हत्या कर दी गई। चार मौसियों पर हत्या करने का अंदेशा है। जिन्हें हिरासत में लिया गया है।
पुलिस के अनुसार सांसी बस्ती में सुबह 5 बजे एक नवजात की हत्या करने की सूचना मिली। तबीयत खराब होने पर परिजन नवजात को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस उपायुक्त पूर्व शहीन सी, आइपीएस व सहायक पुलिस आयुक्त पूर्व प्रतीक सिंह, थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा मौके पर पहुंचे और जांच की। एफएसएल ने वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाए।
सूत्रों के अनुसार मृतक नवजात का गत 24 अक्टूबर को जन्म हुआ था। सुबह उसकी मां बाथरूम में गई। पीछे 4 मौसी नवजात को लेकर कमरे में गईं, जहां उसके हाथ पांव मोड़कर तोड़ दिए। इससे नवजात रोने लगा तो उन्होंने मुंह दबाकर चुप करने का प्रयास किया। जिससे उसका दम टूट गया। नवजात की मां बाथरूम से बाहर आईं और पति व अन्य परिजन की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित किया।
थानाधिकारी रामकृष्ण ताडा का कहना है कि नवजात की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। एफआइआर दर्ज की जा रही है।
मृतक की मां सहित सात बहनें हैं। संदेह के दायरे में आने वाले चारों बहनें अविवाहित हैं। जो बस्ती में रहती थी। इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस व लोगों को अंदेशा है कि जादू टोना करने के चक्कर में हत्या की गई है।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग