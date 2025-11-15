Patrika LogoSwitch to English

Jodhpur Crime : नवजात के तोड़े हाथ-पांव हुई मौत, जादू टोने के चक्कर में चार मौसियों पर हत्या करने का अंदेशा

Jodhpur Crime : जोधपुर में आज सुबह एक नवजात की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नवजात के रिश्तेदारों पर ही हत्या का अंदेशा जताया जा रहा है। इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 15, 2025

Jodhpur Newborn dies under suspicious circumstances suspicion of murder family in turmoil

Jodhpur Crime : जोधपुर के एयरपोर्ट थानान्तर्गत सांसी बस्ती स्थित मकान में शनिवार सुबह जादू टोने के चक्कर में हाथ-पांव तोड़ने के बाद मुंह दबाकर एक नवजात की हत्या कर दी गई। चार मौसियों पर हत्या करने का अंदेशा है। जिन्हें हिरासत में लिया गया है।

पुलिस के अनुसार सांसी बस्ती में सुबह 5 बजे एक नवजात की हत्या करने की सूचना मिली। तबीयत खराब होने पर परिजन नवजात को अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घो​षित कर दिया गया। शव मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस उपायुक्त पूर्व शहीन सी, आइपीएस व सहायक पुलिस आयुक्त पूर्व प्रतीक सिंह, थाना​धिकारी रामकृष्ण ताडा मौके पर पहुंचे और जांच की। एफएसएल ने वारदात स्थल से साक्ष्य जुटाए।

मौसियों ने नवजात का तोड़ा हाथ-पांव

सूत्रों के अनुसार मृतक नवजात का गत 24 अक्टूबर को जन्म हुआ था। सुबह उसकी मां बाथरूम में गई। पीछे 4 मौसी नवजात को लेकर कमरे में गईं, जहां उसके हाथ पांव मोड़कर तोड़ दिए। इससे नवजात रोने लगा तो उन्होंने मुंह दबाकर चुप करने का प्रयास किया। जिससे उसका दम टूट गया। नवजात की मां बाथरूम से बाहर आईं और पति व अन्य परिजन की मदद से उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घो​षित किया।

पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण होगा स्पष्ट

थाना​धिकारी रामकृष्ण ताडा का कहना है कि नवजात की संदिग्ध हालात में मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। एफआइआर दर्ज की जा रही है।

चारों बहनें हैं अविवाहित

मृतक की मां सहित सात बहनें हैं। संदेह के दायरे में आने वाले चारों बहनें अविवाहित हैं। जो बस्ती में रहती थी। इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस व लोगों को अंदेशा है कि जादू टोना करने के चक्कर में हत्या की गई है।

Updated on:

15 Nov 2025 12:31 pm

Published on:

15 Nov 2025 11:34 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Jodhpur Crime : नवजात के तोड़े हाथ-पांव हुई मौत, जादू टोने के चक्कर में चार मौसियों पर हत्या करने का अंदेशा

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

