ओसियां में भारत माला एक्सप्रेस-वे पर हादसा, कार डिवाइडर से टकराई, छह घायल

ओसियां (जोधपुर)। भारत माला एक्सप्रेस-वे पर खाबड़ा गांव के पास शुक्रवार सुबह एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार में सवार छह लोग घायल हो गए, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर भारतमाला की 1033 एम्बुलेंस और भीकमकोर से 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद ओसियां के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया।