जोधपुर

जोधपुर में युवती को भगाने वाले युवक पर हमला, लोगों ने हाथ-पांव तोड़कर काट दी नाक

लूनी इलाके में युवती को भगा ले जाने के आरोपी युवक पर शुक्रवार को लोगों ने हमला कर धारदार हथियार से नाक काट दी। साथ ही मारपीट कर वाहन में तोड़-फोड़ कर दी।

जोधपुर

image

kamlesh sharma

Jan 02, 2026

फोटो पत्रिका नेटवर्क

जोधपुर। लूनी इलाके में युवती को भगा ले जाने के आरोपी युवक पर शुक्रवार को लोगों ने हमला कर धारदार हथियार से नाक काट दी। साथ ही मारपीट कर वाहन में तोड़-फोड़ कर दी। इसके बाद हमलावर भाग गए। लहूलुहान हालत में युवक को मथुरादास माथुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सहायक पुलिस आयुक्त (बोरानाडा) आनंदसिंह राजपुरोहित ने बताया कि दिनेश बिश्नोई आठ दिन पूर्व पड़ोसी गांव की एक युवती को भगाकर ले गया था। पुलिस व ग्रामीणों के दबाव पर उसने गुरुवार को युवती को छोड़ दिया। शुक्रवार दोपहर दिनेश एसयूवी से गांव पहुंचा। जहां लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इससे उसके हाथ व पांव में फ्रैक्चर हो गए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने धारदार हथियार से उसकी नाक भी काट दी। उसके खून बहने लगा।

एनडीपीएस एक्ट व पोक्सो में वांटेड है घायल

थानाधिकारी सुरेश चौधरी ने बताया कि घायल दिनेश के खिलाफ 26 दिसंबर को युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पुलिस के दबाव के बाद युवती गुरुवार शाम थाने पहुंच गई थी। इससे पहले दिनेश को एनडीपीएस एक्ट में गिरफ्तार किया गया था। पैरोल पर छूटने के बाद वह फरार हो गया था। वह पोक्सो एक्ट में भी आरोपी है और जमानत पर छूटने के बाद कोर्ट में पेश नहीं हो रहा था।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / जोधपुर में युवती को भगाने वाले युवक पर हमला, लोगों ने हाथ-पांव तोड़कर काट दी नाक

