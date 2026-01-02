जोधपुर में युवती को भगाने वाले युवक पर हमला, लोगों ने हाथ-पांव तोड़कर काट दी नाक

सहायक पुलिस आयुक्त (बोरानाडा) आनंदसिंह राजपुरोहित ने बताया कि दिनेश बिश्नोई आठ दिन पूर्व पड़ोसी गांव की एक युवती को भगाकर ले गया था। पुलिस व ग्रामीणों के दबाव पर उसने गुरुवार को युवती को छोड़ दिया। शुक्रवार दोपहर दिनेश एसयूवी से गांव पहुंचा। जहां लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इससे उसके हाथ व पांव में फ्रैक्चर हो गए। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने धारदार हथियार से उसकी नाक भी काट दी। उसके खून बहने लगा।