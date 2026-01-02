2000 किसानों को मिलेगा सीधा लाभ, राजस्थान का ये जिला बनेगा औषधीय हब, 6 पौधों पर शोध को मिली 1.20 करोड़ की मंजूरी

पश्चिमी राजस्थान पहले से ही औषधीय पौधों के हब के रूप में अपनी अलग पहचान रखता है। यहां की जलवायु और मिट्टी कई दुर्लभ और उपयोगी औषधीय प्रजातियों के लिए अनुकूल मानी जाती है। अब तक इस क्षेत्र में औषधीय पौधों की खेती और संग्रहण का कार्य बिखरे और असंगठित रूप में होता रहा है, लेकिन इस नई परियोजना के माध्यम से इसे एक संगठित और वैज्ञानिक स्वरूप मिलेगा।