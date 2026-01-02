Good News: राजस्थान में यहां करोड़ों की लागत से बनेगी गोशाला, टेंडर जारी

Cow Shelter Will Built in Bundi: बूंदी कस्बे में नगरपालिका द्वारा 10 बीघा भूमि में गोशाला का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके टेंडर नगरपालिका ने जारी कर दिए है। जानकारी के अनुसार एक करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गोशाला परिसर में सड़क निर्माण कार्य होगा, पशुओं के चारे को सुरक्षित रखने के लिए दो गोदाम बनेंगे, परिसर में इंटरलॉकिंग का निर्माण एरिया वाइज किया जाएगा। बिजली के पोल लगाकर लाइटिंग व्यवस्था की जाएगी।