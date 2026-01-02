Good News: राजस्थान में यहां करोड़ों की लागत से बनेगी गोशाला, टेंडर जारी

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका
Cow Shelter Will Built in Bundi: बूंदी कस्बे में नगरपालिका द्वारा 10 बीघा भूमि में गोशाला का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके टेंडर नगरपालिका ने जारी कर दिए है। जानकारी के अनुसार एक करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गोशाला परिसर में सड़क निर्माण कार्य होगा, पशुओं के चारे को सुरक्षित रखने के लिए दो गोदाम बनेंगे, परिसर में इंटरलॉकिंग का निर्माण एरिया वाइज किया जाएगा। बिजली के पोल लगाकर लाइटिंग व्यवस्था की जाएगी।
इसके अलावा कार्यालय का निर्माण नगरपालिका के सहायक अभियंता गजेंद्र मीणा ने बताया कि गोशाला निर्माण के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद संवेदक को कार्यादेश जारी कर गोशाला का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।
प्रथम फेज में चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो नगरपालिका द्वारा डेढ़ करोड़ की लागत से बनने वाली गोशाला निर्माण के बाद यहां पर आवारा घूमने वाली गायों व नंदी को सुरक्षा मिलेगी। गोशाला का संचालन नगरपालिका करवाएगी।
श्याम गोरक्षक दल के संयोजक संदीप वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 व 148 डी पर आए दिन गायों की मौत हो रही थी। ऐसे में हिण्डोली में गोशाला का निर्माण हो जाने पर गायों की अकाल मौत होने से बचाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यहां पर गलियों में घूमने वाली गायों को भी सुरक्षा मिलेगी।
गोशाला के टेंडर जारी हो चुके हैं। टेंडर निकलते ही कार्यादेश जारी किए जाएंगे। यहां पर एक करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से गोशाला का निर्माण होगा, जिसमें कई विकास कार्य होंगे।
बड़ी खबरेंView All
बूंदी
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग