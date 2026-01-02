2 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बूंदी

Good News: राजस्थान में यहां करोड़ों की लागत से बनेगी गोशाला, टेंडर जारी

Rajasthan News: राजस्थान के बूंदी जिले के हिण्डोली कस्बे में जल्द ही करोड़ों की लागत से गोशाला का निर्माण किया जाएगा। नगरपालिका ने इसके लिए टेंडर जारी कर दिए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

बूंदी

image

Akshita Deora

Jan 02, 2026

cow shelters

प्रतीकात्मक तस्वीर: पत्रिका

Cow Shelter Will Built in Bundi: बूंदी कस्बे में नगरपालिका द्वारा 10 बीघा भूमि में गोशाला का निर्माण करवाया जाएगा, जिसके टेंडर नगरपालिका ने जारी कर दिए है। जानकारी के अनुसार एक करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से बनने वाली गोशाला परिसर में सड़क निर्माण कार्य होगा, पशुओं के चारे को सुरक्षित रखने के लिए दो गोदाम बनेंगे, परिसर में इंटरलॉकिंग का निर्माण एरिया वाइज किया जाएगा। बिजली के पोल लगाकर लाइटिंग व्यवस्था की जाएगी।

इसके अलावा कार्यालय का निर्माण नगरपालिका के सहायक अभियंता गजेंद्र मीणा ने बताया कि गोशाला निर्माण के टेंडर जारी कर दिए गए हैं। उसके बाद संवेदक को कार्यादेश जारी कर गोशाला का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा।

प्रथम फेज में चारदीवारी का निर्माण किया जाएगा। सूत्रों की मानें तो नगरपालिका द्वारा डेढ़ करोड़ की लागत से बनने वाली गोशाला निर्माण के बाद यहां पर आवारा घूमने वाली गायों व नंदी को सुरक्षा मिलेगी। गोशाला का संचालन नगरपालिका करवाएगी।

सड़क हादसे में हो रही थी गायों की मौत

श्याम गोरक्षक दल के संयोजक संदीप वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 52 व 148 डी पर आए दिन गायों की मौत हो रही थी। ऐसे में हिण्डोली में गोशाला का निर्माण हो जाने पर गायों की अकाल मौत होने से बचाया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि यहां पर गलियों में घूमने वाली गायों को भी सुरक्षा मिलेगी।

गोशाला के टेंडर जारी हो चुके हैं। टेंडर निकलते ही कार्यादेश जारी किए जाएंगे। यहां पर एक करोड़ 49 लाख रुपए की लागत से गोशाला का निर्माण होगा, जिसमें कई विकास कार्य होंगे।

  • जितेंद्र मीणा, अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका हिण्डोली

ये भी पढ़ें

Rajasthan Cabinet Meeting: राजस्थान में वाहन स्क्रैपिंग नीति को मिली मंजूरी, नया वाहन खरीदते समय 50% तक की मिलेगी छूट
जयपुर
Rajasthan Cabinet Meeting

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

02 Jan 2026 07:56 am

Published on:

02 Jan 2026 07:55 am

Hindi News / Rajasthan / Bundi / Good News: राजस्थान में यहां करोड़ों की लागत से बनेगी गोशाला, टेंडर जारी

बड़ी खबरें

View All

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bundi: 70 करोड़ की लागत से बनारस की तर्ज पर बनेगा केशवधाम, यहां से देख सकेंगे शानदार सूर्यास्त का नजारा

Keshoraipatan
बूंदी

रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र की घटना

चल फिर नहीं पा रहा था पैंथर, उपचार से पहले हो गई मौत
बूंदी

नगर पालिका प्रशासन नहीं दे रहा ध्यान

कीचड़ में कनक दंडवत, बाइक फिसलने से गिरे श्रद्धालु
बूंदी

स्नेह मिलन समारोह आयोजित

संगठन को एकजुट रखने और आगे बढ़ाने पर जोर
बूंदी

Bundi News: आठवीं कक्षा की छात्रा की साइलेंट अटैक से मौत, बाथरूम में नहाने गई थी

बूंदी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.