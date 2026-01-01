Jodhpur: दिग्गज नेता नाथूराम मिर्धा के बेटे भानुप्रकाश का निधन, शुक्रवार को जोधपुर में होगा अंतिम संस्कार

गौरतलब है कि वे मूल रूप से नागौर के रहने वाले थे और लंबे समय तक किसान व ग्रामीण हितों से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय राजनीति में रहे। हालांकि बाद में वे सक्रिय राजनीति से थोड़ा दूर हो गए थे। 27 मार्च 1953 को जन्मे भानुप्रकाश मिर्धा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज से स्नातक शिक्षा प्राप्त की। उनका जीवन सादगीपूर्ण रहा और खेती-किसानी से उनका गहरा जुड़ाव था। संसद सदस्य रहते हुए उन्होंने किसानों, पिछड़े वर्गों और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।