Dungarpur Crime : हिस्ट्रीशीटर की हत्या मामले का हुआ खुलासा, उपप्रधान पति सहित 4 गिरफ्तार

थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि भूपत 1 नवंबर को मोटर साइकिल लेकर शिथल ओड़ा तीन रास्ते पर खड़ा था। इसके साथ जीवराम की भतीजी करिश्मा भी खड़ी थी। इस दौरान दो मोटर साइकिलों व ट्रैक्टर पर जीवराम अपने परिजनों साथ आए और दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान जीवराम ने भूपत को धक्का मारा तो वह नीचे जा गिरा। इसके बाद सभी ने मिलकर भूपत पर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव से भूपत के सिर व अन्य जगहों पर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।