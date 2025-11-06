Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

Dungarpur Crime : हिस्ट्रीशीटर की हत्या मामले का हुआ खुलासा, उपप्रधान पति सहित 4 गिरफ्तार

Dungarpur Crime : डूंगरपुर के धंबोला में हिस्ट्रीशीटर की हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस ने रिपोर्ट के बाद जांच की। उसके बाद उपप्रधान पति सहित 4 को गिरफ्तार किया। जानिए इस सनसनीखेज मामले के बारे में।

2 min read
Google source verification

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 06, 2025

Dungarpur Crime History-sheeter murder revealed deputy pradhan pati including 4 arrested

धंबोला. पुलिस गिरफ्त में आरोपी। फोटो पत्रिका

Dungarpur Crime : डूंगरपुर के धंबोला में कुछ दिनों पहले लिखीबड़ी गांव के समीप एक हिस्ट्रीशीटर की हत्या के मामले का बुधवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया और दो बाल अपचारी को डिटेन किया है। हिस्ट्रीशीटर की हत्या पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। पुलिस आरोपियों से विस्तृत पूछताछ कर रही हैं।

थानाधिकारी रिजवान खान ने बताया कि मृतक भूपेंद्र सिंह उर्फ भूपंत सिसोदिया की पत्नी मीनाक्षी ने थाने में रिपोर्ट दी थी। उसमें बताया था कि उसके पति भूपत एक नवंबर को मजदूरों को छोड़ने सीमलवाड़ा गए थे, लेकिन वह वापस घर नहीं आए। रात करीब आठ बजे करिश्मा नामक युवती घर आई और उसने मीनाक्षी को बताया कि उसके पति के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे है।

जांच के पुलिस ने किया गिरफ्तार

सूचना पर परिजनों के साथ मौके पर पहुंची तो शिथल ओड़ा तीन रास्ते पर सड़क किनारे भूपत मृत अवस्था में पड़े हुए थे। मीनाक्षी ने जीवराम अहारी और उसके परिजनों पर पुरानी रंजिश और तीन लाख रुपए के विवाद में पति की हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट पेश की थी। जिस पर अनुसंधान के बाद बुधवार को सारोली निवासी जीवराम पुत्र मणीलाल अहारी, बापूलाल उर्फ राहुल पुत्र अनिल कोटेड, राजनारायण उर्फ जीतु पुत्र जीवराम अहारी मीणा, प्रकाश पुत्र कलजी अहारी को गिरफ्तार किया। वहीं, दो बाल अपचारी को डिटेन किया। आरोपी जीवराम सीमलवाड़ा उप प्रधान का पति हैं।

मारपीट कर किया पथराव

थानाधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने पूछताछ के दौरान बताया कि भूपत 1 नवंबर को मोटर साइकिल लेकर शिथल ओड़ा तीन रास्ते पर खड़ा था। इसके साथ जीवराम की भतीजी करिश्मा भी खड़ी थी। इस दौरान दो मोटर साइकिलों व ट्रैक्टर पर जीवराम अपने परिजनों साथ आए और दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान हाथापाई शुरू हो गई। इस दौरान जीवराम ने भूपत को धक्का मारा तो वह नीचे जा गिरा। इसके बाद सभी ने मिलकर भूपत पर पथराव करना शुरू कर दिया। पथराव से भूपत के सिर व अन्य जगहों पर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

भूपत व जीवराम के बीच थी पुरानी रंजिश

पुलिस ने बताया कि भूपत व जीवराम के बीच पुरानी रंजिश के चलते विवाद चल रहा था। परिजनों ने जीवराम पर भूपत से तीन लाख रुपए लेने के बाद वापस नहीं लौटाने का भी आरोप लगाया था। लेकिन अभी तक पुलिस की जांच में यह बात सामने नहीं आई है। कार्रवाई में एएसआई धर्मेन्द्रसिंह, कांस्टेबल लोकेन्द्रसिंह, शंभूसिंह, दीपेश, अमित, करण भट्ट, चंदन, डायालाल, हरीश, अजय शामिल थे।

ये भी पढ़ें

Rajasthan : राजस्थान के 6.50 करोड़ मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर, जल्द मिलेगी नई सुविधा
जयपुर
Rajasthan 65 million mobile users Good news new services will be available soon

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

06 Nov 2025 10:37 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur Crime : हिस्ट्रीशीटर की हत्या मामले का हुआ खुलासा, उपप्रधान पति सहित 4 गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : डूंगरपुर में थैलेसीमिया रोगियों के परिजनों की उदयपुर-अहमदाबाद की दौड़ खत्म, जानें क्यों

Dungarpur Thalassemia patients family members Udaipur-Ahmedabad race end find out why
डूंगरपुर

IRCTC : आइआरसीटीसी का तोहफा, थाईलैंड में मनाएं नया साल, सिर्फ इतने रुपए में मिलेगा पैकेज

IRCTC Gift Celebrate New Year in Thailand get package for just this much money
डूंगरपुर

Dungarpur : एनीकट में नहाने गया युवक, घर नहीं लौटा, सर्च अभियान जारी

Dungarpur Youth went to bathe in Anicut did not return home search operation continues
डूंगरपुर

डूंगरपुर के इस स्टेट हाइवे पर भारी अतिक्रमण, जिला प्रशासन सख्त, तीन दिन का दिया अंतिम अल्टीमेटम

Dungarpur on this state highway Heavy encroachment district administration strict issued a three-day Last ultimatum
डूंगरपुर

SIR News : राजस्थान में 7 फरवरी तक चलेगी SIR की प्रक्रिया, जानें कैसे, इस दिन तैयार होगी नई वोटर लिस्ट

Rajasthan SIR Process continue in 7 February Know how new voter list ready on this day
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.