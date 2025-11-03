Jaipur Junction : 9 नवंबर-12 दिसंबर तक वंदे भारत-शताब्दी सहित 48 ट्रेनों का संचालन रहेगा प्रभावित, जानें नया शेड्यूल

जयपुर में ट्रेन। फोटो - ANI
Railway Alert : जयपुर जंक्शन पर री-डवलपमेंट के कारण 9 नवंबर से 12 दिसंबर तक रेल यातायात प्रभावित रहेगा। इस कारण वंदेभारत-शताब्दी सहित चार दर्जन से अधिक ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान जयपुर जंक्शन से आवाजाही करने वाली ट्रेनों का खातीपुरा, सांगानेर, दुर्गापुरा समेत अन्य स्टेशनों से प्रभावित ट्रेनों का संचालन होगा।
रेलवे अधिकारियों के अनुसार 23 नवंबर को जोधपुर-भोपाल, भोपाल-जोधपुर और जयपुर-भोपाल ट्रेनें तथा 24 नवंबर को भोपाल-जयपुर ट्रेन प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। इनके अलावा 24 नवंबर को हैदराबाद-जयपुर, 26 नवंबर को जयपुर-हैदराबाद, उदयपुर सिटी-जयपुर (9, 14, 17, 18, 21 नवंबर से 10 दिसंबर तक तथा 13 दिसंबर को), जयपुर-हैदराबाद स्पेशल ट्रेन 23, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को, खातीपुरा-मुबई सेंट्रल ट्रेन 23, 30 नवंबर, 6, 7 और 9 दिसंबर को, जयपुर-उदयपुर सिटी ट्रेन 9, 14, 17, 18, 21 नवंबर से 10 दिसंबर और 13 दिसंबर को, ओखा-जयपुर-ओखा एक्सप्रेस 8 दिसंबर को, नागपुर-जयपुर ट्रेन 13, 20, 27 नवंबर व 11 दिसंबर को, जयपुर-नागपुर ट्रेन 14, 21, 28 नवंबर और 12 दिसंबर को अजमेर तक ही संचालित होगी। यह अजमेर और जयपुर के बीच आंशिक रद्द रहेगी।
जयपुर-पुणे ट्रेन 11, 15, 18, 22 नवंबर और 2, 6, 9, 13 दिसंबर को तथा पुणे-जयपुर ट्रेन 13, 26, 30 नवंबर और 7 दिसंबर को, मुंबई सेंट्रल-जयपुर ट्रेन 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक, जयपुर-मुंबई सेंट्रल ट्रेन 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक, जयपुर-चेन्नई ट्रेन 23 नवंबर को दुर्गापुरा से ही संचालित होगी।
वहीं, बांद्रा टर्मिनस-जयपुर ट्रेन 8, 11, 13, 16, 18, 20, 25, 27, 29 नवंबर और 2, 9, 11 दिसंबर को। जयपुर-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 10, 17, 24 नवंबर और 1, 8 दिसंबर को, जयपुर-बांद्रा टर्मिनस ट्रेन 11, 18, 25 नवंबर और 12, 9 दिसंबर को,राजेंद्र नगर टर्मिनस-अजमेर ट्रेन 26 नवंबर और 3 दिसंबर को, अजमेर-राजेंद्र नगर टर्मिनस ट्रेन 28 नवंबर और 5 दिसंबर को सांगानेर से संचालित होगी।
मथुरा-जयपुर-मथुरा ट्रेन 9 नवंबर से 13 दिसंबर तक, प्रयागराज-लालगढ़-लालगढ़ ट्रेन 8 नवंबर से 12 दिसंबर तक, आगरा फोर्ट-अजमेर-आगरा फोर्ट ट्रेन 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक, नई दिल्ली-दौराई-नई दिल्ली शताब्दी ट्रेन 9 नवंबर से 13 दिसंबर तक, अजमेर-जम्मूतवी ट्रेन 9, 14, 22, 23, 24 नवंबर और 6, 9 दिसंबर को, जम्मूतवी-अजमेर ट्रेन 8, 13, 21, 22, 23 नवंबर और 5, 8 दिसंबर को खातीपुरा से ही संचालित होगी। साथ ही, जबलपुर-अजमेर ट्रेन 21 नवंबर से 8 दिसंबर तक, अजमेर-जबलपुर ट्रेन 22 नवंबर से 9 दिसंबर तक कोटा तक ही संचालित होगी। कोटा से अजमेर तक आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
मुंबई सेंट्रल-हिसार, अजमेर-सियालदाह, जोधपुर-वाराणसी सिटी, इंदौर-भगत की कोठी, बीकानेर-कोलकाता, मुंबई सेंट्रल-हिसार ट्रेन इस अवधि में अलग-अलग समय पर री-शेड्यूल होंगी।
दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस, काठगोदाम-जैसलमेर, अजमेर-किशनगंज, हिसार-हैदराबाद, पोरबंदर-मुजफरपुर, श्रीमाता वैष्णोदेवी कटरा-साबरमती, पोरबंदर-दिल्ली सराय, दिल्ली सराय-पोरबंदर, सुल्तानपुर-साबरमती, वाराणसी-साबरमती, एर्नाकुलम-अजमेर, अजमेर-एर्नाकुलम, दुर्ग-अजमेर, लखनऊ-साबरमती, अयोध्या कैंट-भावनगर टर्मिनस, अजमेर-सोलापुर, सोलापुर-अजमेर, विशाखापट्टनम-भगत की कोठी ट्रेनें बदले रूट से संचालित होंगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग