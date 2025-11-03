राजस्थान में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में निकली बारात, आखिर किस दहशत में थे दूल्हा और बाराती, जानेंगे तो चौंक जाएंगे

पुलिस सुरक्षा में दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर निकली बारात। फोटो पत्रिका
Rajasthan : जोधपुर के राजीव गांधी नगर थानान्तर्गत नयापुरा चौखा की बाबा रामदेव कॉलोनी में रविवार को कड़ी पुलिस सुरक्षा में एक दूल्हे को घोड़ी पर बिठाकर बारात निकाली गई। डीपीएस बाइपास पर एक रिसोर्ट में आयोजित समारोह स्थल तक पुलिस के सुरक्षा बंदोबस्त रहे।
थानाधिकारी सुरेश पोटलिया ने बताया कि कॉलोनी निवासी विक्रम मेघवाल की रविवार को शादी हुई। दोपहर 12.15 बजे दूल्हे का भाई नरेन्द्र थाने पहुंचा और एक लिखित शिकायत दी। गांव में कुछ लोगों के दूल्हे को घोड़ी पर बिठाने पर विरोध करने की आशंका जताई गई। ऐसा करने पर विवाद होने का अंदेशा जताया गया।
पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश को शिकायत से अवगत कराया गया। तस्दीक के बाद आइपीएस एडीसीपी (पश्चिम) रोशन मीणा के नेतृत्व में पुलिस लाइन व थाने से पुलिस बल मौके पर भेजा गया। रात को दूल्हा सज-धजकर घर से निकला और पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उसे घोड़ी पर बिठाया गया। कड़ी सुरक्षा में बारात रवाना की गई। बारात के चारों तरफ पुलिस तैनात रही। सुरक्षा के बीच रात को डीपीएस रिंग रोड पर एक रिसोर्ट में बारात पहुंची। तब सभी ने राहत की सांस ली।
दूल्हे को घोड़ी पर न बिठाए जाने की आशंका के बाद पुलिस लाइन और कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की महिला सिपाही व थाने का जाब्ता मौके पर पहुंच गया। एकबारगी ऐसा लगा कि कॉलोनी छावनी में तब्दील हो गई है।
हालांकि दूल्हे के परिजन ने दूल्हे को घोड़ी पर न बिठाने वालों के नाम का खुलासा नहीं किया। इस मामले में थाने के एक कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर कुछ टिप्पणी की थी। फिलहाल उसे थाने से हटा दिया गया।
