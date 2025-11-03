राजस्थान में पुलिस की कड़ी सुरक्षा में निकली बारात, आखिर किस दहशत में थे दूल्हा और बाराती, जानेंगे तो चौंक जाएंगे

पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश को शिकायत से अवगत कराया गया। तस्दीक के बाद आइपीएस एडीसीपी (पश्चिम) रोशन मीणा के नेतृत्व में पुलिस लाइन व थाने से पुलिस बल मौके पर भेजा गया। रात को दूल्हा सज-धजकर घर से निकला और पुलिस की कड़ी सुरक्षा में उसे घोड़ी पर बिठाया गया। कड़ी सुरक्षा में बारात रवाना की गई। बारात के चारों तरफ पुलिस तैनात रही। सुरक्षा के बीच रात को डीपीएस रिंग रोड पर एक रिसोर्ट में बारात पहुंची। तब सभी ने राहत की सांस ली।