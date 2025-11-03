Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Phalodi Accident : दिल दहला देने वाला था अस्पताल का नजारा, अपनों को ढूंढ रही थी बेबस निगाहें

Phalodi Accident : फलोदी जिले के भारतमाला हाईवे पर हनुमान सागर के पास रविवार शाम 7 बजे खड़े ट्रेलर में मिनी बस के घुसने से बस में सवार 15 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। हादसे के बाद एमजीएच अस्पताल जोधपुर का नजारा दिल दहला देने वाला था। किसी के हाथ कांप रहे थे तो किसी की आवाज गले में अटक गई। पढ़ें यह भावुक स्टोरी।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 03, 2025

Phalodi Bharatmala Highway Tragic Accident 15 dead MG Hospital Jodhpur Heartbreaking Scene read this emotional story

अस्पताल में बिलखते परिजनों को संभालते हुए लोग। फोटो पत्रिका

Phalodi Accident : जोधपुर के मतोड़ा में हुए भीषण ट्रेलर-बस हादसे के बाद एमजीएच अस्पताल का नजारा दिल दहला देने वाला था। हर ओर अफरा-तफरी, रोते-बिलखते लोग और बेबस निगाहें अपनों को ढूंढती नजर आ रही थीं। जैसे ही हादसे की खबर शहर तक पहुंची, अस्पताल में परिजनों का सैलाब उमड़ पड़ा। हादसे में करीब 15 व्यक्तियों की मौत ने पूरे एमजीएच अस्पताल परिसर को परिजनों से भर दिया। मोर्चरी में भी पांव रखने की जगह नहीं बची थी।

तीर्थ से गम में बदली यात्रा

सभी तीर्थ करने गए थे। राजी खुशी वापस आ रहे थे कि एक हादसे ने हर किसी की खुशी छीन ली। अस्पताल में हर कोई अपनों की तलाश में नजर आ रहा था। कोई स्ट्रेचर पर रखे घायल को पहचानने की कोशिश कर रहा था तो कोई मोर्चरी के बाहर चादर में लिपटे शव को देख बेसुध हो रहा था।

तो कोई बार-बार डॉक्टरों से ‘अरे कोई तो म्हारी मां ने बचा लो…’ की गुहार लगा रहा था। किसी के हाथ कांप रहे थे तो किसी की आवाज गले में अटक गई।

जोधपुर का यह काला दिन लोगों की यादों में हमेशा के लिए हो गया दर्ज

पहले एमडीएम फिर एमजीएच अस्पताल के गलियारों में दर्द की ऐसी तस्वीर थी कि देखने वालों की आंखें नम हो गईं। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंज रहा था ‘अब घर कौन लौटेगा?’ मोर्चरी के बाहर इंतजार करते परिजनों के चेहरों पर चिंता, डर और निराशा साफ झलक रही थी।

रात गहराने के साथ मातम का सन्नाटा और गहरा गया। सिसकियों की आवाजें अस्पताल की दीवारों से टकरा रही थीं। जोधपुर का यह काला दिन लोगों की यादों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। एक ऐसा दिन, जब जिंदगी और मौत के बीच इंसानियत रो पड़ी।

ये भी पढ़ें

नीरजा मोदी स्कूल हादसा : मां की चीखों से गूंज रहा था अस्पताल का हर कोना, चुपचाप आंसू पोंछ रहे थे पिता
जयपुर
Jaipur Neerja Modi School Tragedy Mother screams echoed throughout hospital while father silently wiped away tears

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

03 Nov 2025 07:53 am

Published on:

03 Nov 2025 07:38 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Phalodi Accident : दिल दहला देने वाला था अस्पताल का नजारा, अपनों को ढूंढ रही थी बेबस निगाहें

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Phalodi Bus Accident: नौकरी और मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन, PM मोदी ने जताया गहरा दुख, सहायता राशि का एलान

Phalodi Bus Accident
जोधपुर

Phalodi Accident: किसे पता था कि ये आखिरी सेल्फी होगी… बीकानेर में महिलाओं ने खिंचवाई थी ग्रुप फोटो; अपनों के शव देख परिजन बेसुध

Phalodi-road-accident
जोधपुर

फलोदी बस हादसा: ‘पत्नी को जाने से मना किया था… फिर रोका नहीं,’ अस्पताल में बिलखते पति ने जो कहा…पढ़ें पूरी कहानी

Phalodi accident death
जोधपुर

Phalodi Accident: घटनास्थल का मंजर देख फट जाएगा कलेजा… सड़क पर लाइन से पड़ी लाशें, बिखरा सामान… एंबुलेंस और अफरा-तफरी

Phalodi accident photo
जोधपुर

Rajasthan Bus Accident: राजस्थान में टूरिस्ट बस के उड़े परखच्चे, कार्तिक स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की मौत, देखें हादसे की दर्दनाक तस्वीरें

Rajasthan Accident
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.