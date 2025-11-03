Phalodi Accident : दिल दहला देने वाला था अस्पताल का नजारा, अपनों को ढूंढ रही थी बेबस निगाहें

Phalodi Accident : जोधपुर के मतोड़ा में हुए भीषण ट्रेलर-बस हादसे के बाद एमजीएच अस्पताल का नजारा दिल दहला देने वाला था। हर ओर अफरा-तफरी, रोते-बिलखते लोग और बेबस निगाहें अपनों को ढूंढती नजर आ रही थीं। जैसे ही हादसे की खबर शहर तक पहुंची, अस्पताल में परिजनों का सैलाब उमड़ पड़ा। हादसे में करीब 15 व्यक्तियों की मौत ने पूरे एमजीएच अस्पताल परिसर को परिजनों से भर दिया। मोर्चरी में भी पांव रखने की जगह नहीं बची थी।