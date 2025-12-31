Jodhpur: 2 जिंदगियों को रोशनी दे गया मासूम लक्ष्य, असहनीय दर्द के बीच माता-पिता ने पेश की मिसाल

इस असहनीय दर्द के बीच भी लक्ष्य के परिजनों ने ऐसा फैसला लिया, जिसने इंसानियत को नई रोशनी दी। बेटे को खोने के गम में डूबे पिता संदीप देशलहरा, दादा सोहनलाल देशलहरा, चाचा गौतमचंद और अन्य परिजनों ने नेत्रदान के लिए सहमति दी। यह पहली बार था, जब इतनी कम उम्र के बच्चे के नेत्रदान किए गए। चार साल की उम्र में किसी का दुनिया से जाना और उसके परिजनों का समाज के लिए ऐसा निर्णय लेना अपने आप में एक मिसाल है।