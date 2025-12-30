Vande Bharat: कोटा में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने दिखाई ताकत, 182 की स्पीड से दौड़ी, नहीं छलका गिलास से पानी

कोटा। पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा रेल मंडल में स्वदेशी तकनीक से निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन (संस्करण-2) का मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा अंतिम उच्च गति परीक्षण किया गया। यह निरीक्षण कोटा से नागदा खंड के बीच सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। परीक्षण 182 किमी प्रति घंटे की अधिकतम गति पर किया गया, जिसमें ट्रेन के सभी निर्धारित तकनीकी मानकों की गहन जांच की गई। इस दौरान ट्रेन में कहीं भी कंपन महसूस नहीं हुआ।